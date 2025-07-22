https://sarabic.ae/20250722/روسيا-تستعيد-موقعها-بين-أكبر-موردي-الحبوب-للصين-وتتفوق-على-أوكرانيا-1102917907.html
روسيا تستعيد موقعها بين أكبر موردي الحبوب للصين وتتفوق على أوكرانيا
روسيا تستعيد موقعها بين أكبر موردي الحبوب للصين وتتفوق على أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أصبحت روسيا رابع أكبر مورد للحبوب إلى الصين، في يونيو/حزيران، متجاوزة أوكرانيا التي تراجعت إلى المركز السابع، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T16:14+0000
2025-07-22T16:14+0000
2025-07-22T16:14+0000
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وخلال العام الماضي، زودت أوكرانيا الصين بكميات كبيرة من الحبوب من حيث القيمة النقدية، ولكن في ديسمبر/كانون الأول، تقدمت روسيا، وفي هذا العام، فقدت روسيا هذا الموقع مرة واحدة فقط في مايو/أيار، لتعود وتستعيده في يونيو.وتعتمد الصين بشكل رئيسي على استيراد الذرة من كلا البلدين، حيث شكلت الذرة 70% من صادرات الحبوب الروسية إلى الصين في يونيو، بينما تشكل الذرة كامل صادرات أوكرانيا إلى الصين.موسكو: مبادرة روسيا لتوريد الأسمدة إلى الدول المحتاجة لم تنفذ بالكاملروسيا: جهود موسكو والأمم المتحدة في إطار مذكرة تصدير الحبوب لم تحقق النتائج المرجوة
https://sarabic.ae/20250712/موسكو-لا-تمديد-لمذكرة-التفاهم-مع-الأمم-المتحدة-بشأن-تصدير-الأسمدة-الروسية-1102622602.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تستعيد موقعها بين أكبر موردي الحبوب للصين وتتفوق على أوكرانيا
أصبحت روسيا رابع أكبر مورد للحبوب إلى الصين، في يونيو/حزيران، متجاوزة أوكرانيا التي تراجعت إلى المركز السابع، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات من مصلحة الجمارك الصينية.
وخلال العام الماضي، زودت أوكرانيا الصين بكميات كبيرة من الحبوب من حيث القيمة النقدية، ولكن في ديسمبر/كانون الأول، تقدمت روسيا، وفي هذا العام، فقدت روسيا هذا الموقع مرة واحدة فقط في مايو/أيار، لتعود وتستعيده في يونيو.
وارتفعت روسيا 3 مراتب عن مايو، حيث كانت في المرتبة السابعة، بدعم من زيادة صادراتها بنسبة 12% إلى 28.2 مليون دولار، في المقابل، انخفضت صادرات أوكرانيا بنحو 1.5 مرة إلى 16.5 مليون دولار، مما تسبب في تراجعها إلى المرتبة السابعة.
وتعتمد الصين بشكل رئيسي على استيراد الذرة من كلا البلدين، حيث شكلت الذرة 70% من صادرات الحبوب الروسية إلى الصين في يونيو، بينما تشكل الذرة كامل صادرات أوكرانيا إلى الصين.