قائد الجيش اللبناني: بلادنا تشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية

عربي
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251121/قائد-الجيش-اللبناني-بلادنا-تشهد-مرحلة-مصيرية-في-ظل-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-لأراض-لبنانية-1107356084.html
قائد الجيش اللبناني: بلادنا تشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية
قائد الجيش اللبناني: بلادنا تشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية
سبوتنيك عربي
صرح قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، بأن بلاده "تشهد مرحلة مصيرية تعدّ من الأصعب بتاريخه، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه،... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T09:08+0000
2025-11-21T09:08+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات هيكل جاءت بمناسبة العيد 82 للاستقلال، منوّها إلى أن "الجيش اللبناني يبذل جهودا جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل حيز التنفيذ".وأوضح قائد الجيش اللبناني أن "هذا الأمر يأتي على الرغم من الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، بهدف تنفيذ الخطة الموضوعة وتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، مع ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وسط الالتزام بالقرار 1701، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان".ويذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، ألغت الولايات المتحدة اجتماعات كانت مقررة في واشنطن مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بعد اعتراضها على بيان أصدره الجيش يوم الأحد الماضي، بشأن التوتر الحدودي مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين لبنانيين مطّلعين.وقال مسؤول أمني لبناني للوكالة إن الإلغاء كان "مفاجئاً وصادماً"، ما دفع قائد الجيش إلى إلغاء الزيارة بالكامل، إذ كان من المقرر أن يصل هيكل إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، لعقد اجتماعات بشأن المساعدات العسكرية والتعاون الأمني على الحدود الشمالية والجنوبية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251120/مخيم-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-يشيع-ضحايا-الغارة-الإسرائيلية-صور-وفيديو--1107332863.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8f6ca8c9514c531549115c4e16ab6952.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

قائد الجيش اللبناني: بلادنا تشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية

09:08 GMT 21.11.2025
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
صرح قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، بأن بلاده "تشهد مرحلة مصيرية تعدّ من الأصعب بتاريخه، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتواصل الاعتداءات عليه".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات هيكل جاءت بمناسبة العيد 82 للاستقلال، منوّها إلى أن "الجيش اللبناني يبذل جهودا جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل حيز التنفيذ".
مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان يشيع قتلى الغارة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان يشيع ضحايا الغارة الإسرائيلية... صور وفيديو
أمس, 14:50 GMT
وأوضح قائد الجيش اللبناني أن "هذا الأمر يأتي على الرغم من الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، بهدف تنفيذ الخطة الموضوعة وتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، مع ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وسط الالتزام بالقرار 1701، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان".
وأشار العماد هيكل إلى أن "المؤسسة العسكرية قدمت تضحيات كبيرة، وسقط عدد من عناصرها شهداء وجرحى دفاعا عن الوطن، بينما صمدت في مواقعها رغم الظروف الخطيرة حفاظا على حق لبنان في السيادة على كل شبر من أرضه، وهي لن تتردد أو تبخل بأي جهد أو قطرة دم في سبيل هذه الغاية، إضافة إلى دعم عودة النازحين إلى قراهم".
ويذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، ألغت الولايات المتحدة اجتماعات كانت مقررة في واشنطن مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بعد اعتراضها على بيان أصدره الجيش يوم الأحد الماضي، بشأن التوتر الحدودي مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين لبنانيين مطّلعين.
وقال مسؤول أمني لبناني للوكالة إن الإلغاء كان "مفاجئاً وصادماً"، ما دفع قائد الجيش إلى إلغاء الزيارة بالكامل، إذ كان من المقرر أن يصل هيكل إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، لعقد اجتماعات بشأن المساعدات العسكرية والتعاون الأمني على الحدود الشمالية والجنوبية.
وفي وقت سابق، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل، بـ"الإصرار على انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала