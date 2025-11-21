https://sarabic.ae/20251121/قائد-الجيش-اللبناني-بلادنا-تشهد-مرحلة-مصيرية-في-ظل-استمرار-الاحتلال-الإسرائيلي-لأراض-لبنانية-1107356084.html

قائد الجيش اللبناني: بلادنا تشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية

قائد الجيش اللبناني: بلادنا تشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية

سبوتنيك عربي

صرح قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، بأن بلاده "تشهد مرحلة مصيرية تعدّ من الأصعب بتاريخه، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه،... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T09:08+0000

2025-11-21T09:08+0000

2025-11-21T09:08+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات هيكل جاءت بمناسبة العيد 82 للاستقلال، منوّها إلى أن "الجيش اللبناني يبذل جهودا جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل حيز التنفيذ".وأوضح قائد الجيش اللبناني أن "هذا الأمر يأتي على الرغم من الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، بهدف تنفيذ الخطة الموضوعة وتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، مع ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وسط الالتزام بالقرار 1701، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان".ويذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، ألغت الولايات المتحدة اجتماعات كانت مقررة في واشنطن مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بعد اعتراضها على بيان أصدره الجيش يوم الأحد الماضي، بشأن التوتر الحدودي مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين لبنانيين مطّلعين.وقال مسؤول أمني لبناني للوكالة إن الإلغاء كان "مفاجئاً وصادماً"، ما دفع قائد الجيش إلى إلغاء الزيارة بالكامل، إذ كان من المقرر أن يصل هيكل إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، لعقد اجتماعات بشأن المساعدات العسكرية والتعاون الأمني على الحدود الشمالية والجنوبية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251120/مخيم-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-يشيع-ضحايا-الغارة-الإسرائيلية-صور-وفيديو--1107332863.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار