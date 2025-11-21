عربي
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات بن غفير عن "أبو مازن" تعبر عن عقلية "فاشية"
استنكر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي لوح فيها باعتقال الرئيس الفلسطيني... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وتساءل الهباش في تصريحاته لـ "سبوتنيك"، عن رد فعل المجتمع الدولي لو كانت الصورة معكوسة، وصدرت مثل هذه التصريحات من قيادي فلسطيني تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي.ووصف الهباش تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها "فاشية وتعبر عن عقلية مريضة لا تؤمن إلا بثقافة الكراهية وإنكار الآخر، ومحاولة فرض الرؤية الأحادية لاعتبارات عنصرية واستعمارية لا تمت للسلام أو القيم الإنسانية بصلة".وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني على وجوب أن ينبذ العالم هذه الثقافة وأصحابها، وأن يتم التعامل معهم ومحاكمتهم كمجرمين بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، محذرا من أن هذا الخطاب يفتح الباب واسعا أمام ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتبريرها.وأشار إلى أن "ما يصدر عن بن غفير هو دعوة صريحة وتشريع لما يقوم به المستوطنون من إرهاب، لافتا إلى أن بن غفير يمارس بنفسه هذه الانتهاكات عبر اقتحام المناطق الفلسطينية والاعتداء على المواطنين والمنازل والأسرى، ويدعو علانية لقتل الفلسطينيين".ويرى الهباش أن بن غفير لم يكن ليقدم على نشر هذه الثقافة السوداء وهذا التحريض الصريح لولا شعوره بوجود موافقة وضوء أخضر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيا، معتبرا أن الأخير "يتغذى على ذات المنهج الإرهابي والعدواني الذي ينكر حق الشعب الفلسطيني في الحياة ويحرض عليه وعلى قيادته".وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اغتيال كبار المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية واعتقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إذا اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين بعد اعتماد قرار أمريكي بشأن قطاع غزة يدعو إلى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.وختم بن غفير كلمته، قائلا: "لدينا في سجن "كتسيعوت" زنزانة جاهزة له وسيتلقى شروطا كأي إرهابي آخر في السجون. اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره".وعلقت الخارجية الفلسطينية على ذلك في بيان، جاء فيه: "ندين تصريحات بن غفير الداعية إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية والتي تعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا الاستقرار، وتشكل التصريحات تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون".وأضاف البيان: "دولة فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف".وختم البيان: "الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله المشروع للدفاع عن حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشرقية".
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات بن غفير عن "أبو مازن" تعبر عن عقلية "فاشية"

حصري
استنكر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي لوح فيها باعتقال الرئيس الفلسطيني والدعوة لقتل المسؤولين الفلسطينيين.
وتساءل الهباش في تصريحاته لـ "سبوتنيك"، عن رد فعل المجتمع الدولي لو كانت الصورة معكوسة، وصدرت مثل هذه التصريحات من قيادي فلسطيني تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي.
ووصف الهباش تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها "فاشية وتعبر عن عقلية مريضة لا تؤمن إلا بثقافة الكراهية وإنكار الآخر، ومحاولة فرض الرؤية الأحادية لاعتبارات عنصرية واستعمارية لا تمت للسلام أو القيم الإنسانية بصلة".
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني على وجوب أن ينبذ العالم هذه الثقافة وأصحابها، وأن يتم التعامل معهم ومحاكمتهم كمجرمين بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، محذرا من أن هذا الخطاب يفتح الباب واسعا أمام ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتبريرها.
وأشار إلى أن "ما يصدر عن بن غفير هو دعوة صريحة وتشريع لما يقوم به المستوطنون من إرهاب، لافتا إلى أن بن غفير يمارس بنفسه هذه الانتهاكات عبر اقتحام المناطق الفلسطينية والاعتداء على المواطنين والمنازل والأسرى، ويدعو علانية لقتل الفلسطينيين".
ويرى الهباش أن بن غفير لم يكن ليقدم على نشر هذه الثقافة السوداء وهذا التحريض الصريح لولا شعوره بوجود موافقة وضوء أخضر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيا، معتبرا أن الأخير "يتغذى على ذات المنهج الإرهابي والعدواني الذي ينكر حق الشعب الفلسطيني في الحياة ويحرض عليه وعلى قيادته".
وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اغتيال كبار المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية واعتقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إذا اعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين بعد اعتماد قرار أمريكي بشأن قطاع غزة يدعو إلى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقال بن غفير: "أتوجه إلى رئيس حكومتنا العزيز بنيامين نتنياهو، عليك أن تعلن أنه لا حصانة لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)".
وختم بن غفير كلمته، قائلا: "لدينا في سجن "كتسيعوت" زنزانة جاهزة له وسيتلقى شروطا كأي إرهابي آخر في السجون. اعتقل أبو مازن (يا نتنياهو) وأنا سأتولى أمره".
وعلقت الخارجية الفلسطينية على ذلك في بيان، جاء فيه: "ندين تصريحات بن غفير الداعية إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية والتي تعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا الاستقرار، وتشكل التصريحات تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون".
وأضاف البيان: "دولة فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الرسمي نحو الإبادة والعنف".
وختم البيان: "الشعب الفلسطيني، بقيادته ومؤسساته، سيواصل صموده ونضاله المشروع للدفاع عن حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمته القدس الشرقية".
