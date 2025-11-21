https://sarabic.ae/20251121/معلومات-عن-الطائرة-الهندية-التي-تحطمت-في-معرض-دبي-الدولي-للطيران-1107376169.html
معلومات عن الطائرة الهندية التي تحطمت في معرض دبي الدولي للطيران
تطور هذه الطائرة شركة "هندوستان آيروتكس" الهندية، حسبما أوضح الموقع الرسمي للشركة في تقرير عن الطائرة أشار فيه إلى أنها مصممة لتكون مقاتلة متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام القتال الجوي والدعم الجوي القريب للقوات البرية إضافة إلى تنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية.وطورت الهند عدة نسخ من هذه الطائرة تشمل:المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن الطائرة يوجد منها عدة إصدارات أكثر تطورا "إم كيه - 1 إيه"، الذي تم تصميمه برادار "إيسا" الإلكتروني وأنظمة حرب إلكترونية وإنذار وأنظمة تشويش وأنظمة رقمية لتحديد المواقع وعرض بيانات الهدف وأنظمة راديو متقدمة.
