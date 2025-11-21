عربي
أمساليوم
بث مباشر
معلومات عن الطائرة الهندية التي تحطمت في معرض دبي الدولي للطيران
معلومات عن الطائرة الهندية التي تحطمت في معرض دبي الدولي للطيران
سبوتنيك عربي
تصنف طائرة "تيجاس" الهندية التي تحطمت خلال مشاركتها معرض دبي الدولي للطيران، اليوم الجمعة، ضمن المقاتلات الحربية الخفيفة التي طورتها الهند محليا ويوجد منها... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T16:20+0000
2025-11-21T16:20+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/15/1014691586_0:27:1210:708_1920x0_80_0_0_826bb12de48d9e7062a5e7edbc5ae5ce.jpg
تطور هذه الطائرة شركة "هندوستان آيروتكس" الهندية، حسبما أوضح الموقع الرسمي للشركة في تقرير عن الطائرة أشار فيه إلى أنها مصممة لتكون مقاتلة متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام القتال الجوي والدعم الجوي القريب للقوات البرية إضافة إلى تنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية.وطورت الهند عدة نسخ من هذه الطائرة تشمل:المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن الطائرة يوجد منها عدة إصدارات أكثر تطورا "إم كيه - 1 إيه"، الذي تم تصميمه برادار "إيسا" الإلكتروني وأنظمة حرب إلكترونية وإنذار وأنظمة تشويش وأنظمة رقمية لتحديد المواقع وعرض بيانات الهدف وأنظمة راديو متقدمة.
معلومات عن الطائرة الهندية التي تحطمت في معرض دبي الدولي للطيران

تصنف طائرة "تيجاس" الهندية التي تحطمت خلال مشاركتها معرض دبي الدولي للطيران، اليوم الجمعة، ضمن المقاتلات الحربية الخفيفة التي طورتها الهند محليا ويوجد منها نسخة مخصصة للتدريب بمقعدين.
تطور هذه الطائرة شركة "هندوستان آيروتكس" الهندية، حسبما أوضح الموقع الرسمي للشركة في تقرير عن الطائرة أشار فيه إلى أنها مصممة لتكون مقاتلة متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام القتال الجوي والدعم الجوي القريب للقوات البرية إضافة إلى تنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية.
وطورت الهند عدة نسخ من هذه الطائرة تشمل:

نسخة للقوات الجوية بمقعد واحد
نسخة للقوات البحرية بمقعد واحد أيضا
نسخة بمقعدين للقوات الجوية
نسخة بمقعدين للتدريب

المواصفات الفنية

الطول: 13.2 متر
العرض: 8.2 متر
الارتفاع: 4.4 متر
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 13.5 طن
السرعة القصوى: 1.6 ماخ (1960 كلم / س)
ارتفاع التحليق: 50 ألف قدم (15240 متر)
نقاط التعليق الخارجية: 9 نقاط
ولفت الموقع إلى أن الطائرة يوجد منها عدة إصدارات أكثر تطورا "إم كيه - 1 إيه"، الذي تم تصميمه برادار "إيسا" الإلكتروني وأنظمة حرب إلكترونية وإنذار وأنظمة تشويش وأنظمة رقمية لتحديد المواقع وعرض بيانات الهدف وأنظمة راديو متقدمة.
