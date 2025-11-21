تحطم مقاتلة هندية أثناء عرض جوي في معرض دبي للطيران 2025
10:44 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 11:20 GMT 21.11.2025)
© Getty Images / KuntalSaha
تحطمت طائرة مقاتلة هندية من طراز "تيغاس"، اليوم الجمعة، خلال قيامها بعرض جوي، في إطار مشاركتها بفعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2025، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط المقاتلة الهندية أثناء العرض الجوي، وظهور سحابة من الدخان على الجانب الآخر من مهبط الطائرات في مطار آل مكتوم الدولي.
وقالت وسائل إعلامية إن "طائرة من طراز "تيغاس" من صنع شركة "هندوستان" للملاحة الجوية، تحطمت في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء تحليقها في عرض جوي أمام الجمهور".
⚡️الدفاع الروسيةتحطم مقاتلة هندية من طراز "تيغاس" خلال مشاركتها في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران والفضاء، بحسب إعلام pic.twitter.com/I6oxiYBcbv— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 21, 2025
يشار إلى أنه ستختتم اليوم الجمعة، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، في مطار آل مكتوم الدولي - دبي وورلد سنترال، حيث شهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.
ويعد المعرض منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.
كما وفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.