إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 6 مناطق روسية والبحر الأسود، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية. 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) وحتى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 21 نوفمبر (الجاري)، اعترضت وسائل الدفاع الجوي المناوبة وأسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت الوزارة أن "7 طائرات مسيرة أُسقطت فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وروستوف، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعتي فورونيج وكراسنودار".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
الأخبار
ar_EG
أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 6 مناطق روسية والبحر الأسود، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) وحتى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 21 نوفمبر (الجاري)، اعترضت وسائل الدفاع الجوي المناوبة وأسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت الوزارة أن "7 طائرات مسيرة أُسقطت فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وروستوف، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعتي فورونيج وكراسنودار".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.