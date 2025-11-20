https://sarabic.ae/20251120/اعتراض-وتدمير-65-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1107310993.html
اعتراض وتدمير 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
اعتراض وتدمير 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت، اليلية الماضية، 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات فورونيج،... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T05:23+0000
2025-11-20T05:23+0000
2025-11-20T05:23+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 16 فوق أراضي مقاطعة ريازان، 14 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 7 فوق أراضي مقاطعة تولا، 4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20251119/الدفاع-الجوي-يسقط-65-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1107266813.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
اعتراض وتدمير 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت، اليلية الماضية، 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات فورونيج، ريازان، بريانسك، بيلغورود، تولا، ليبيتسك، وتامبوف الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 16 فوق أراضي مقاطعة ريازان، 14 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 7 فوق أراضي مقاطعة تولا، 4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.