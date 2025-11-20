عربي
اعتراض وتدمير 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 16 فوق أراضي مقاطعة ريازان، 14 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 7 فوق أراضي مقاطعة تولا، 4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت، اليلية الماضية، 65 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات فورونيج، ريازان، بريانسك، بيلغورود، تولا، ليبيتسك، وتامبوف الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 16 فوق أراضي مقاطعة ريازان، 14 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 7 فوق أراضي مقاطعة تولا، 4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، 2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
