أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت "16 مسيرة فوق البحر الأسود، و14 فوق كل من مقاطعتي فورونيج وكراسنودار، و11 فوق مقاطعة بيلغورود، كما تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
