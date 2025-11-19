الدفاع الجوي يسقط 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 64 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
15 نوفمبر, 05:21 GMT
وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت "16 مسيرة فوق البحر الأسود، و14 فوق كل من مقاطعتي فورونيج وكراسنودار، و11 فوق مقاطعة بيلغورود، كما تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
