https://sarabic.ae/20251121/-وزير-الخارجية-الإيراني-روسيا-قدمت-لإيران-دعماً-كبيراً-خلال-حرب-الـ12-يوماً-مع-إسرائيل-1107348768.html
وزير الخارجية الإيراني: روسيا قدمت لإيران دعما كبيرا خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل
وزير الخارجية الإيراني: روسيا قدمت لإيران دعما كبيرا خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن روسيا قدمت لإيران مساعدة كبيرة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، مشيراً إلى أن موسكو...
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
إيران
أخبار إيران
وأضاف في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية: "قدّم الروس لنا دعماً كبيراً خلال حرب الأيام الـ12، ومنذ ذلك الوقت ازداد تعاوننا معهم".وأوضح عراقجي أن العلاقات بين روسيا وإيران كانت دائماً "جيدة جداً"، مضيفاً: "الروس يساعدوننا كثيراً في نواحٍ عديدة، ونحن نتعاون معهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات العسكرية".وكانت إسرائيل قد بدأت ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة طهران بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية وعمليات الوحدات الخاصة مواقع نووية وقادة عسكريين وعلماء بارزين في مجال الفيزياء النووية وقواعد جوية.ورفضت إيران الاتهامات وردّت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الجانبين لمدة 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة إلى المواجهة عبر شن هجوم واحد ليلة 22 يونيو على منشآت نووية إيرانية.وفي 23 يونيو، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدة أن إيران لا تنوي الانجرار نحو مزيد من التصعيد. وعقب ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون إيران "نفّست غضبها" بضرب القاعدة الأمريكية، وأن الطريق قد يكون مفتوحاً الآن نحو السلام والتفاهم في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251107/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-ستتطور-بغض-النظر-عن-الوضع-السياسي-1106849891.html
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إن روسيا قدمت لإيران مساعدة كبيرة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو، مشيراً إلى أن موسكو وطهران عززتا تعاونهما العسكري منذ ذلك الحين.
وأضاف في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية: "قدّم الروس لنا دعماً كبيراً خلال حرب الأيام الـ12، ومنذ ذلك الوقت ازداد تعاوننا معهم".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات بين روسيا وإيران ستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي
7 نوفمبر, 15:14 GMT
وأوضح عراقجي أن العلاقات بين روسيا وإيران كانت دائماً "جيدة جداً"، مضيفاً: "الروس يساعدوننا كثيراً في نواحٍ عديدة، ونحن نتعاون معهم في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات العسكرية".
وكانت إسرائيل قد بدأت ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة طهران بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية وعمليات الوحدات الخاصة مواقع نووية وقادة عسكريين وعلماء بارزين في مجال الفيزياء النووية وقواعد جوية.
ورفضت إيران الاتهامات وردّت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الجانبين لمدة 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة إلى المواجهة عبر شن هجوم واحد ليلة 22 يونيو على منشآت نووية إيرانية.
وفي 23 يونيو، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدة أن إيران لا تنوي الانجرار نحو مزيد من التصعيد. وعقب ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تكون إيران "نفّست غضبها" بضرب القاعدة الأمريكية، وأن الطريق قد يكون مفتوحاً الآن نحو السلام والتفاهم في الشرق الأوسط.
