نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات بين روسيا وإيران ستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-ستتطور-بغض-النظر-عن-الوضع-السياسي-1106849891.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات بين روسيا وإيران ستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي
نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات بين روسيا وإيران ستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران طويلة الأمد، وستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T15:14+0000
2025-11-07T15:14+0000
العالم
روسيا
أخبار ايران اليوم
شراكة استراتيجية
تعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d7567bc84f5bfe2ff1dec72d057b2a54.jpg
وقال نوفاك، حسبما ذكرت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني، إن "العلاقات بين البلدين طويلة الأمد وسوف تتطور بغض النظر عن الوضع السياسي".وأفادت الحكومة الروسية بأن نوفاك التقى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بما في ذلك في قطاع الطاقة.ولأول مرة على المستوى الرسمي، أكدت الوثيقة على الوضع الخاص للعلاقات الروسية الإيرانية وحددت المبادئ التوجيهية لمجالات التعاون الروسي الإيراني ذات الأولوية على مدى عشرين عاما.وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران
https://sarabic.ae/20250611/إيران-تقر-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-مع-روسيا-1101551544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79bfdc475935edc5ade2b7eb1cfa480e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم, شراكة استراتيجية, تعاون
العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم, شراكة استراتيجية, تعاون

نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات بين روسيا وإيران ستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي

15:14 GMT 07.11.2025
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik . Murad Orudzhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران طويلة الأمد، وستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي.
وقال نوفاك، حسبما ذكرت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني، إن "العلاقات بين البلدين طويلة الأمد وسوف تتطور بغض النظر عن الوضع السياسي".
وأفادت الحكومة الروسية بأن نوفاك التقى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بما في ذلك في قطاع الطاقة.
وأشار الجانبان، خلال لقائهما، إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوائل عام 2025 دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
إيران تقر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
11 يونيو, 09:07 GMT
ولأول مرة على المستوى الرسمي، أكدت الوثيقة على الوضع الخاص للعلاقات الروسية الإيرانية وحددت المبادئ التوجيهية لمجالات التعاون الروسي الإيراني ذات الأولوية على مدى عشرين عاما.
وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.
روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала