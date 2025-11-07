https://sarabic.ae/20251107/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-ستتطور-بغض-النظر-عن-الوضع-السياسي-1106849891.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: العلاقات بين روسيا وإيران ستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران طويلة الأمد، وستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال نوفاك، حسبما ذكرت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني، إن "العلاقات بين البلدين طويلة الأمد وسوف تتطور بغض النظر عن الوضع السياسي".وأفادت الحكومة الروسية بأن نوفاك التقى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بما في ذلك في قطاع الطاقة.ولأول مرة على المستوى الرسمي، أكدت الوثيقة على الوضع الخاص للعلاقات الروسية الإيرانية وحددت المبادئ التوجيهية لمجالات التعاون الروسي الإيراني ذات الأولوية على مدى عشرين عاما.وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران
وأشار الجانبان، خلال لقائهما، إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوائل عام 2025 دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.
ولأول مرة على المستوى الرسمي، أكدت الوثيقة على الوضع الخاص للعلاقات الروسية الإيرانية وحددت المبادئ التوجيهية لمجالات التعاون الروسي الإيراني ذات الأولوية على مدى عشرين عاما.
وتم توقيع المعاهدة في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة الروسية موسكو. ووفقا للوثيقة، يسعى الجانبان إلى تعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل وثيق، وهو ما يتوافق مع شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد.