https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-حول-استعداد-روسيا-للعمل-مع-مجموعة-الـ20-في-عام-2026-روسيا-مستعدة-دائما-للعمل-البناء-1107403975.html
أوريشكين حول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 في عام 2026: روسيا مستعدة دائما للعمل البناء
أوريشكين حول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 في عام 2026: روسيا مستعدة دائما للعمل البناء
سبوتنيك عربي
رأى نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ورئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، مكسيم أوريشكين، اليوم السبت، أن منظمة التجارة العالمية بات أداؤها ضعيفًا... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T19:17+0000
2025-11-22T19:17+0000
2025-11-22T19:17+0000
روسيا
العالم
مجموعة العشرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107390736_114:0:1806:952_1920x0_80_0_0_22fddbd62a5765985bb229d7e12d62ad.png
وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".وحول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 برئاسة الولايات المتحدة في عام 2026، قال أوريشكين للصحفيين في جوهانسبرغ: "إن روسيا نشطة دائمًا في مجموعة العشرين. وبغض النظر عمن يتولى الرئاسة، فإننا نسعى دائمًا للإسهام في أجندة تنمية إيجابية... نحن مستعدون للمشاركة بشكل بنّاء في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والمضي قدمًا، وإصلاح المؤسسات، وإزالة العوائق، وتغيير نموذج التنمية، وتخفيف المخاطر".ودعت دول مجموعة العشرين (G20)، اليوم السبت، في قمتها بجنوب أفريقيا إلى حل الصراعات العالمية، وذلك وفقا للبيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".وجاء في بيان المجموعة الختامي: "نسعى جاهدين، مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل، إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا، بالإضافة إلى إنهاء الصراعات والحروب الأخرى حول العالم. فمن خلال السلام فقط نحقق الاستدامة والازدهار".يُشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعله متماشيًا مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، مما يجعله أكثر تمثيلًا وشمولًا وديمقراطية، بالإضافة إلى شفافية أكبر لجميع أعضاء الأمم المتحدة.وشكر زعماء القمة جنوب أفريقيا على رئاستها هذا العام وتعهدوا بالعمل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عامي 2026 و2027.
https://sarabic.ae/20251122/قمة-مجموعة-العشرين-تعتمد-البيان-الختامي-1107402164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107390736_326:0:1595:952_1920x0_80_0_0_0bef319c9e931be57994e3d6993a5d57.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, مجموعة العشرين
روسيا, العالم, مجموعة العشرين
أوريشكين حول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 في عام 2026: روسيا مستعدة دائما للعمل البناء
رأى نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ورئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، مكسيم أوريشكين، اليوم السبت، أن منظمة التجارة العالمية بات أداؤها ضعيفًا ولم تعد قادرة على التغلب على القيود التجارية.
وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".
وأضاف نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية أنه "على سبيل المثال، تفرض نيوزيلندا، لأسباب أمنية، قيودًا تجارية على روسيا من خلال فرض عقوبات. ما علاقة هذا بالأمن؟ يبدو أن نيوزيلندا تختلف عن روسيا. فالدول تستغل جوانب مختلفة من منظمة التجارة العالمية، مما يقلل من فعاليتها. الهدف هو تحقيق فعالية أكبر من خلال تغييرات متنوعة في مبادئ المنظمة ونهجها".
وحول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 برئاسة الولايات المتحدة في عام 2026، قال أوريشكين للصحفيين في جوهانسبرغ: "إن روسيا نشطة دائمًا في مجموعة العشرين. وبغض النظر عمن يتولى الرئاسة، فإننا نسعى دائمًا للإسهام في أجندة تنمية إيجابية... نحن مستعدون للمشاركة بشكل بنّاء في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والمضي قدمًا، وإصلاح المؤسسات، وإزالة العوائق، وتغيير نموذج التنمية، وتخفيف المخاطر".
ودعت دول مجموعة العشرين (G20)، اليوم السبت، في قمتها بجنوب أفريقيا إلى حل الصراعات العالمية، وذلك وفقا للبيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".
وجاء في بيان المجموعة الختامي: "نسعى جاهدين، مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل، إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا، بالإضافة إلى إنهاء الصراعات والحروب الأخرى حول العالم. فمن خلال السلام فقط نحقق الاستدامة والازدهار".
علاوة على ذلك، دعا المشاركون في قمة مجموعة العشرين إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
يُشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعله متماشيًا مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، مما يجعله أكثر تمثيلًا وشمولًا وديمقراطية، بالإضافة إلى شفافية أكبر لجميع أعضاء الأمم المتحدة.
وشكر زعماء القمة جنوب أفريقيا على رئاستها هذا العام وتعهدوا بالعمل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عامي 2026 و2027.