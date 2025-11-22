أوريشكين حول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 في عام 2026: روسيا مستعدة دائما للعمل البناء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوريشكين حول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 في عام 2026: روسيا مستعدة دائما للعمل البناء
أوريشكين حول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 في عام 2026: روسيا مستعدة دائما للعمل البناء
روسيا
العالم
مجموعة العشرين
وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".وحول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 برئاسة الولايات المتحدة في عام 2026، قال أوريشكين للصحفيين في جوهانسبرغ: "إن روسيا نشطة دائمًا في مجموعة العشرين. وبغض النظر عمن يتولى الرئاسة، فإننا نسعى دائمًا للإسهام في أجندة تنمية إيجابية... نحن مستعدون للمشاركة بشكل بنّاء في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والمضي قدمًا، وإصلاح المؤسسات، وإزالة العوائق، وتغيير نموذج التنمية، وتخفيف المخاطر".ودعت دول مجموعة العشرين (G20)، اليوم السبت، في قمتها بجنوب أفريقيا إلى حل الصراعات العالمية، وذلك وفقا للبيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".وجاء في بيان المجموعة الختامي: "نسعى جاهدين، مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل، إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا، بالإضافة إلى إنهاء الصراعات والحروب الأخرى حول العالم. فمن خلال السلام فقط نحقق الاستدامة والازدهار".يُشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعله متماشيًا مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، مما يجعله أكثر تمثيلًا وشمولًا وديمقراطية، بالإضافة إلى شفافية أكبر لجميع أعضاء الأمم المتحدة.وشكر زعماء القمة جنوب أفريقيا على رئاستها هذا العام وتعهدوا بالعمل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عامي 2026 و2027.
https://sarabic.ae/20251122/قمة-مجموعة-العشرين-تعتمد-البيان-الختامي-1107402164.html
رأى نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ورئيس الوفد الروسي المشاركة بقمة "مجموعة العشرين"، مكسيم أوريشكين، اليوم السبت، أن منظمة التجارة العالمية بات أداؤها ضعيفًا ولم تعد قادرة على التغلب على القيود التجارية.
وقال أوريشكين، ردًا على سؤال "سبوتنيك" على هامش مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "نعتقد أن التجارة العادلة والفعالة لا تفيد روسيا فحسب، بل العالم أجمع. ما نواجهه حاليًا هو أن منظمة التجارة العالمية، المصممة لتعزيز التجارة العادلة، هي، للأسف، مؤسسة معطلة إلى حد كبير، مما يحول دون تجاوز هذه العقبات والقيود".
وأضاف نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية أنه "على سبيل المثال، تفرض نيوزيلندا، لأسباب أمنية، قيودًا تجارية على روسيا من خلال فرض عقوبات. ما علاقة هذا بالأمن؟ يبدو أن نيوزيلندا تختلف عن روسيا. فالدول تستغل جوانب مختلفة من منظمة التجارة العالمية، مما يقلل من فعاليتها. الهدف هو تحقيق فعالية أكبر من خلال تغييرات متنوعة في مبادئ المنظمة ونهجها".
وحول استعداد روسيا للعمل مع مجموعة الـ20 برئاسة الولايات المتحدة في عام 2026، قال أوريشكين للصحفيين في جوهانسبرغ: "إن روسيا نشطة دائمًا في مجموعة العشرين. وبغض النظر عمن يتولى الرئاسة، فإننا نسعى دائمًا للإسهام في أجندة تنمية إيجابية... نحن مستعدون للمشاركة بشكل بنّاء في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والمضي قدمًا، وإصلاح المؤسسات، وإزالة العوائق، وتغيير نموذج التنمية، وتخفيف المخاطر".
ودعت دول مجموعة العشرين (G20)، اليوم السبت، في قمتها بجنوب أفريقيا إلى حل الصراعات العالمية، وذلك وفقا للبيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".
وجاء في بيان المجموعة الختامي: "نسعى جاهدين، مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل، إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا، بالإضافة إلى إنهاء الصراعات والحروب الأخرى حول العالم. فمن خلال السلام فقط نحقق الاستدامة والازدهار".
علاوة على ذلك، دعا المشاركون في قمة مجموعة العشرين إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
يُشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعله متماشيًا مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، مما يجعله أكثر تمثيلًا وشمولًا وديمقراطية، بالإضافة إلى شفافية أكبر لجميع أعضاء الأمم المتحدة.
وشكر زعماء القمة جنوب أفريقيا على رئاستها هذا العام وتعهدوا بالعمل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عامي 2026 و2027.
