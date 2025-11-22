https://sarabic.ae/20251122/قمة-مجموعة-العشرين-تعتمد-البيان-الختامي-1107402164.html

قمة "مجموعة العشرين" تعتمد البيان الختامي

دعت دول مجموعة العشرين (G20)، اليوم السبت، في قمتها بجنوب أفريقيا إلى حل الصراعات العالمية، وذلك وفقا للبيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك". 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان المجموعة الختامي: "نسعى جاهدين، مسترشدين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل، إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا، بالإضافة إلى إنهاء الصراعات والحروب الأخرى حول العالم. فمن خلال السلام فقط نحقق الاستدامة والازدهار".يُشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعله متماشيًا مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، مما يجعله أكثر تمثيلًا وشمولًا وديمقراطية، بالإضافة إلى شفافية أكبر لجميع أعضاء الأمم المتحدة.وشكر زعماء القمة جنوب أفريقيا على رئاستها هذا العام وتعهدوا بالعمل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عامي 2026 و2027.دعا المشاركون في قمة "مجموعة العشرين" إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.دعا المشاركون إلى إصلاح مجلس الأمن لمواءمته مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وفقا للوثيقة.ويشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعل المجلس أكثر تمثيلًا و"شمولًا وفعالية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة"، وأكثر شفافية لجميع أعضاء الأمم المتحدة.قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن الصراع في أوكرانيا ذُكر في إعلان قمة مجموعة العشرين كأحد أكبر أربعة صراعات عالميا، ودعا المشاركون إلى حله سلميًا.وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

