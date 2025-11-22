https://sarabic.ae/20251122/المشاركون-في-قمة-مجموعة-العشرين-يدعون-إلى-توسيع-مجلس-الأمن-الدولي-1107396819.html
المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي
دعا المشاركون في قمة "مجموعة العشرين" إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أفريقيا
مجموعة العشرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070237284_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a4b57e8a061e77ff03da158f395224d.jpg
دعا المشاركون إلى إصلاح مجلس الأمن لمواءمته مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وفقا للوثيقة.ويشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعل المجلس أكثر تمثيلًا و"شمولًا وفعالية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة"، وأكثر شفافية لجميع أعضاء الأمم المتحدة.قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن الصراع في أوكرانيا ذُكر في إعلان قمة مجموعة العشرين كأحد أكبر أربعة صراعات عالميا، ودعا المشاركون إلى حله سلميًا.وأوضح ماغوينيا للصحفيين على هامش قمة القادة، المنعقدة اليوم السبت في جوهانسبرغ: "يُصنّف الإعلان الصراع الأوكراني كأحد أكبر أربعة صراعات، إلى جانب الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وفلسطين وسوريا. ويتحدث نص الإعلان عن ضرورة الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتجنب استخدام القوة، والتأكيد على أهمية الوسائل السلمية لحل النزاعات".كما أكد ماغوينيا، أن جنوب أفريقيا تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة صراعًا قصير الأمد وليس نهايةً للعلاقات الثنائية، حيث أشار بقوله: "نعتقد أن هذه القضايا ستُحل سريعًا؛ وهي لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على قمة مجموعة العشرين الحالية. هذه ليست نهاية علاقتنا".و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
أفريقيا
دعا المشاركون إلى إصلاح مجلس الأمن لمواءمته مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وفقا للوثيقة.
ويشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعل المجلس أكثر تمثيلًا و"شمولًا وفعالية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة"، وأكثر شفافية لجميع أعضاء الأمم المتحدة.
وتنص الوثيقة على: "ندعو إلى توسيع مجلس الأمن لتحسين تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة تمثيلًا كافيًا، مثل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن الصراع في أوكرانيا ذُكر في إعلان قمة مجموعة العشرين كأحد أكبر أربعة صراعات عالميا، ودعا المشاركون إلى حله سلميًا.
وأوضح ماغوينيا للصحفيين على هامش قمة القادة، المنعقدة اليوم السبت في جوهانسبرغ: "يُصنّف الإعلان الصراع الأوكراني كأحد أكبر أربعة صراعات، إلى جانب الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وفلسطين وسوريا. ويتحدث نص الإعلان عن ضرورة الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتجنب استخدام القوة، والتأكيد على أهمية الوسائل السلمية لحل النزاعات".
كما أكد ماغوينيا، أن جنوب أفريقيا تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة صراعًا قصير الأمد وليس نهايةً للعلاقات الثنائية، حيث أشار بقوله: "نعتقد أن هذه القضايا ستُحل سريعًا؛ وهي لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على قمة مجموعة العشرين الحالية. هذه ليست نهاية علاقتنا".
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.