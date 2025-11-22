المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي
المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي

13:11 GMT 22.11.2025
© AP Photo / Willy Kurniawanالمندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
المندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Willy Kurniawan
تابعنا عبر
دعا المشاركون في قمة "مجموعة العشرين" إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
دعا المشاركون إلى إصلاح مجلس الأمن لمواءمته مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وفقا للوثيقة.
ويشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعل المجلس أكثر تمثيلًا و"شمولًا وفعالية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة"، وأكثر شفافية لجميع أعضاء الأمم المتحدة.
وتنص الوثيقة على: "ندعو إلى توسيع مجلس الأمن لتحسين تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة تمثيلًا كافيًا، مثل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن الصراع في أوكرانيا ذُكر في إعلان قمة مجموعة العشرين كأحد أكبر أربعة صراعات عالميا، ودعا المشاركون إلى حله سلميًا.
مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها
11:21 GMT
وأوضح ماغوينيا للصحفيين على هامش قمة القادة، المنعقدة اليوم السبت في جوهانسبرغ: "يُصنّف الإعلان الصراع الأوكراني كأحد أكبر أربعة صراعات، إلى جانب الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وفلسطين وسوريا. ويتحدث نص الإعلان عن ضرورة الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتجنب استخدام القوة، والتأكيد على أهمية الوسائل السلمية لحل النزاعات".
كما أكد ماغوينيا، أن جنوب أفريقيا تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة صراعًا قصير الأمد وليس نهايةً للعلاقات الثنائية، حيث أشار بقوله: "نعتقد أن هذه القضايا ستُحل سريعًا؛ وهي لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على قمة مجموعة العشرين الحالية. هذه ليست نهاية علاقتنا".
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
