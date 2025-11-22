https://sarabic.ae/20251122/المشاركون-في-قمة-مجموعة-العشرين-يدعون-إلى-توسيع-مجلس-الأمن-الدولي-1107396819.html

المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي

المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

دعا المشاركون في قمة "مجموعة العشرين" إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T13:11+0000

2025-11-22T13:11+0000

2025-11-22T13:11+0000

العالم

أفريقيا

مجموعة العشرين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070237284_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a4b57e8a061e77ff03da158f395224d.jpg

دعا المشاركون إلى إصلاح مجلس الأمن لمواءمته مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وفقا للوثيقة.ويشار إلى أن هذا الإصلاح سيجعل المجلس أكثر تمثيلًا و"شمولًا وفعالية وكفاءة وديمقراطية ومساءلة"، وأكثر شفافية لجميع أعضاء الأمم المتحدة.قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن الصراع في أوكرانيا ذُكر في إعلان قمة مجموعة العشرين كأحد أكبر أربعة صراعات عالميا، ودعا المشاركون إلى حله سلميًا.وأوضح ماغوينيا للصحفيين على هامش قمة القادة، المنعقدة اليوم السبت في جوهانسبرغ: "يُصنّف الإعلان الصراع الأوكراني كأحد أكبر أربعة صراعات، إلى جانب الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وفلسطين وسوريا. ويتحدث نص الإعلان عن ضرورة الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، وتجنب استخدام القوة، والتأكيد على أهمية الوسائل السلمية لحل النزاعات".كما أكد ماغوينيا، أن جنوب أفريقيا تعتبر الصراع مع الولايات المتحدة صراعًا قصير الأمد وليس نهايةً للعلاقات الثنائية، حيث أشار بقوله: "نعتقد أن هذه القضايا ستُحل سريعًا؛ وهي لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على قمة مجموعة العشرين الحالية. هذه ليست نهاية علاقتنا".و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-دول-من-مجموعة-الـ7-تتجه-نحو-الانهيار-المالي-بسبب-ديونها-1107393481.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أفريقيا, مجموعة العشرين