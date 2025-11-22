https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-دول-من-مجموعة-الـ7-تتجه-نحو-الانهيار-المالي-بسبب-ديونها-1107393481.html
أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها
أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها
أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة... 22.11.2025
وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".وأكد أن "أفريقيا بحاجة لمزيد من التمويل من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع بالقارة".ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي في قمة قادة "مجموعة العشرين" بجنوب أفريقيا، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".وتابع أوريشكين: "الاقتصاد العالمي يواجه تفتتًا في ظل القيود والعقوبات غير القانونية والاستيلاء على الأصول السيادية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، وصل إلى مقر انعقاد الحدث الدولي.ورغم أن أوريشكين يترأس الوفد الروسي في القمة، إلا أن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر القمة بطريقة أو بأخرى.كما أفاد المراسل بأن أوريشكين، تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.وتبادل أوريشكين وماشاتيل بعض الكلمات بعد مصافحة عند مدخل جناح مركز جوهانسبرغ للمعارض، حيث تُعقد القمة.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 20 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة السبع"، تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها المتزايدة.
وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".
وأشار أوريشكين إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".
وأكد أن "أفريقيا بحاجة لمزيد من التمويل من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع بالقارة".
ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي في قمة قادة "مجموعة العشرين" بجنوب أفريقيا، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".
وتابع أوريشكين: "الاقتصاد العالمي يواجه تفتتًا في ظل القيود والعقوبات غير القانونية والاستيلاء على الأصول السيادية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، وصل إلى مقر انعقاد الحدث الدولي.
ورغم أن أوريشكين يترأس الوفد الروسي في القمة، إلا أن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر القمة بطريقة أو بأخرى.
كما أفاد المراسل بأن أوريشكين، تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.
وتبادل أوريشكين وماشاتيل بعض الكلمات بعد مصافحة عند مدخل جناح مركز جوهانسبرغ للمعارض، حيث تُعقد القمة.
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 20 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.