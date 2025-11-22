https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-دول-من-مجموعة-الـ7-تتجه-نحو-الانهيار-المالي-بسبب-ديونها-1107393481.html

أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها

أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها

سبوتنيك عربي

أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T11:21+0000

2025-11-22T11:21+0000

2025-11-22T11:59+0000

روسيا

اقتصاد

مجموعة العشرين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107393541_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_34c8af7283e417a1a772ee6eac20244c.jpg

وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".وأكد أن "أفريقيا بحاجة لمزيد من التمويل من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع بالقارة".ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي في قمة قادة "مجموعة العشرين" بجنوب أفريقيا، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".وتابع أوريشكين: "الاقتصاد العالمي يواجه تفتتًا في ظل القيود والعقوبات غير القانونية والاستيلاء على الأصول السيادية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، وصل إلى مقر انعقاد الحدث الدولي.ورغم أن أوريشكين يترأس الوفد الروسي في القمة، إلا أن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر القمة بطريقة أو بأخرى.كما أفاد المراسل بأن أوريشكين، تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.وتبادل أوريشكين وماشاتيل بعض الكلمات بعد مصافحة عند مدخل جناح مركز جوهانسبرغ للمعارض، حيث تُعقد القمة.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 20 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي."قمة العشرين" تنطلق في جنوب أفريقيا وسط مقاطعة أمريكية غير مسبوقة

https://sarabic.ae/20251122/رئيس-الوفد-الروسي-يصل-إلى-مقر-انعقاد-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1107390595.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, مجموعة العشرين