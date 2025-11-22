https://sarabic.ae/20251122/رئيس-الوفد-الروسي-يصل-إلى-مقر-انعقاد-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1107390595.html

رئيس الوفد الروسي يصل إلى مقر انعقاد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا... فيديو

رئيس الوفد الروسي يصل إلى مقر انعقاد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا... فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، وصل إلى... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

ورغم أن أوريشكين يترأس الوفد الروسي في القمة، إلا أن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر القمة بطريقة أو بأخرى.كما أفاد المراسل بأن أوريشكين، تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.بث مباشر.. رئيس جنوب أفريقيا يرحب بقادة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ

