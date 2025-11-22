https://sarabic.ae/20251122/رئيس-الوفد-الروسي-يصل-إلى-مقر-انعقاد-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1107390595.html
رئيس الوفد الروسي يصل إلى مقر انعقاد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا... فيديو
رئيس الوفد الروسي يصل إلى مقر انعقاد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، وصل إلى... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T08:36+0000
2025-11-22T08:36+0000
2025-11-22T08:36+0000
مجموعة العشرين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107390736_114:0:1806:952_1920x0_80_0_0_22fddbd62a5765985bb229d7e12d62ad.png
ورغم أن أوريشكين يترأس الوفد الروسي في القمة، إلا أن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر القمة بطريقة أو بأخرى.كما أفاد المراسل بأن أوريشكين، تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.بث مباشر.. رئيس جنوب أفريقيا يرحب بقادة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ
https://sarabic.ae/20251121/قمة-العشرين-تنطلق-في-جنوب-أفريقيا-وسط-مقاطعة-أمريكية-غير-مسبوقة-1107383499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107390736_326:0:1595:952_1920x0_80_0_0_0bef319c9e931be57994e3d6993a5d57.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة العشرين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مجموعة العشرين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيس الوفد الروسي يصل إلى مقر انعقاد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، وصل إلى مقر انعقاد الحدث الدولي.
ورغم أن أوريشكين يترأس الوفد الروسي في القمة، إلا أن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر القمة بطريقة أو بأخرى.
كما أفاد المراسل بأن أوريشكين، تحدث لفترة وجيزة مع نائب الرئيس الجنوب أفريقي بول ماشاتيل، بعد وصوله إلى مقر انعقاد القمة.
وتبادل أوريشكين وماشاتيل بعض الكلمات بعد مصافحة عند مدخل جناح مركز جوهانسبرغ للمعارض، حيث تُعقد القمة.
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.