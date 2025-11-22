إيران.. استئناف خدمة خط قطار "طهران إسلام- أباد- إسطنبول" الشهر المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/إيران-استئناف-خدمة-خط-قطار-طهران-إسلام-أباد-إسطنبول-الشهر-المقبل-1107392045.html
إيران.. استئناف خدمة خط قطار "طهران إسلام- أباد- إسطنبول" الشهر المقبل
إيران.. استئناف خدمة خط قطار "طهران إسلام- أباد- إسطنبول" الشهر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء الباكستاني، في اجتماع خاص لمراجعة مشاريع السكك الحديدية في البلاد، أن خدمة قطار الحاويات "إسلام أباد - طهران - إسطنبول" (ITI) ستُستأنف قريبا. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T09:47+0000
2025-11-22T09:47+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095971906_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_572d424776700ac622e8cfb9cff10da7.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم السبت، أنه عقد في إسلام آباد اجتماع لمراجعة مشاريع السكك الحديدية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير السكك الحديدية حنيف عباسي، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية.وأمر شريف بتسريع الإجراءات المالية والقانونية لتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد والمشاركة في مشاريع الربط الإقليمي والدولي، مؤكدًا استئناف تشغيل قطار الحاويات على خط "إسلام أباد - طهران - إسطنبول"، بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وكان نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية ورئيس السكك الحديدية الباكستانية، قد وقّعا على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية الـ22، الذي عقد في طهران أواخر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في قطاع السكك الحديدية، من أجل تعزيز دبلوماسية السكك الحديدية وزيادة العلاقات الاقتصادية والنقلية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250605/إطلاق-أول-قطار-ركاب-بين-إيران-وأفغانستان-1101347062.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095971906_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f49e94db6f81caec9fc2d292239f90e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

إيران.. استئناف خدمة خط قطار "طهران إسلام- أباد- إسطنبول" الشهر المقبل

09:47 GMT 22.11.2025
© Photo / unsplash/Josh Nezonقطار
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Photo / unsplash/Josh Nezon
تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء الباكستاني، في اجتماع خاص لمراجعة مشاريع السكك الحديدية في البلاد، أن خدمة قطار الحاويات "إسلام أباد - طهران - إسطنبول" (ITI) ستُستأنف قريبا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم السبت، أنه عقد في إسلام آباد اجتماع لمراجعة مشاريع السكك الحديدية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير السكك الحديدية حنيف عباسي، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية.
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
إطلاق أول قطار ركاب بين إيران وأفغانستان
5 يونيو, 12:47 GMT
وأمر شريف بتسريع الإجراءات المالية والقانونية لتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد والمشاركة في مشاريع الربط الإقليمي والدولي، مؤكدًا استئناف تشغيل قطار الحاويات على خط "إسلام أباد - طهران - إسطنبول"، بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضحت الوكالة أنه تمت الإشارة إلى ذلك أيضا خلال زيارة وزيرة الطرق وبناء المدن الإيراني، فرزانه صادق، الشهر الماضي إلى إسلام أباد، واجتماعها المشترك مع وزراء النقل والتجارة والسكك الحديدية في باكستان.

وكان نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية ورئيس السكك الحديدية الباكستانية، قد وقّعا على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية الـ22، الذي عقد في طهران أواخر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في قطاع السكك الحديدية، من أجل تعزيز دبلوماسية السكك الحديدية وزيادة العلاقات الاقتصادية والنقلية بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала