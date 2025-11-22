https://sarabic.ae/20251122/إيران-استئناف-خدمة-خط-قطار-طهران-إسلام-أباد-إسطنبول-الشهر-المقبل-1107392045.html
إيران.. استئناف خدمة خط قطار "طهران إسلام- أباد- إسطنبول" الشهر المقبل
أعلن مجلس الوزراء الباكستاني، في اجتماع خاص لمراجعة مشاريع السكك الحديدية في البلاد، أن خدمة قطار الحاويات "إسلام أباد - طهران - إسطنبول" (ITI) ستُستأنف قريبا. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم السبت، أنه عقد في إسلام آباد اجتماع لمراجعة مشاريع السكك الحديدية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير السكك الحديدية حنيف عباسي، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية.وأمر شريف بتسريع الإجراءات المالية والقانونية لتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد والمشاركة في مشاريع الربط الإقليمي والدولي، مؤكدًا استئناف تشغيل قطار الحاويات على خط "إسلام أباد - طهران - إسطنبول"، بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وكان نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية ورئيس السكك الحديدية الباكستانية، قد وقّعا على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية الـ22، الذي عقد في طهران أواخر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في قطاع السكك الحديدية، من أجل تعزيز دبلوماسية السكك الحديدية وزيادة العلاقات الاقتصادية والنقلية بين البلدين.
أعلن مجلس الوزراء الباكستاني، في اجتماع خاص لمراجعة مشاريع السكك الحديدية في البلاد، أن خدمة قطار الحاويات "إسلام أباد - طهران - إسطنبول" (ITI) ستُستأنف قريبا.
وذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم السبت، أنه عقد في إسلام آباد اجتماع لمراجعة مشاريع السكك الحديدية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير السكك الحديدية حنيف عباسي، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية.
وأمر شريف بتسريع الإجراءات المالية والقانونية لتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد والمشاركة في مشاريع الربط الإقليمي والدولي، مؤكدًا استئناف تشغيل قطار الحاويات
على خط "إسلام أباد - طهران - إسطنبول"، بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضحت الوكالة أنه تمت الإشارة إلى ذلك أيضا خلال زيارة وزيرة الطرق وبناء المدن الإيراني، فرزانه صادق، الشهر الماضي إلى إسلام أباد، واجتماعها المشترك مع وزراء النقل والتجارة والسكك الحديدية في باكستان.
وكان نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية
ورئيس السكك الحديدية الباكستانية، قد وقّعا على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية الـ22، الذي عقد في طهران أواخر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في قطاع السكك الحديدية، من أجل تعزيز دبلوماسية السكك الحديدية وزيادة العلاقات الاقتصادية والنقلية بين البلدين.