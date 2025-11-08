https://sarabic.ae/20251108/لأول-مرة-قطار-شحن-روسي-يصل-إلى-ميناء-أبرين-الإيراني-عبر-ممر-النقل-الدولي-شمال--جنوب-1106866894.html

لأول مرة.. قطار شحن روسي يصل إلى ميناء "أبرين" الإيراني عبر ممر النقل الدولي "شمال- جنوب"

وصل أول قطار شحن من روسيا إلى ميناء "أبرين" في إيران اليوم السبت، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية الإيرانية الروسية. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم السبت، بأن القطار الذي وصل إلى ميناء "أبرين" في إيران، يضم 62 حاوية بطول 40 قدما، محملة بورق ولب الورق ومشتقاته، ومُتجهة الى إيران والعراق.وانطلقت رحلة القطار الروسي من منطقة تبعد 900 كيلومتر شمال موسكو، وسار عبر الأراضي الروسية ثم عبر كازاخستان وتركمانستان، ودخل إيران من معبر "إنجه برون"، واستغرقت الرحلة 12 يوما للوصول إلى الميناء الجاف في إيران.وتطلّب تنفيذ هذه الرحلة على هذا النطاق تنسيقا واسعا بين جهات متعددة، منها هيئة سكك الحديد في الدول الواقعة على المسار والجمارك، ووكلاء الشحن بالسكك الحديدية، وأصحاب البضائع ومتلقي الشحنات.ويشار إلى أن هذا الإنجاز يعد نجاحا كبيرا لممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب"، بالإضافة إلى أنه لا يعتبر خطوة مهمة فحسب في تعزيز العلاقات التجارية الإيرانية الروسية، بل يُعد بداية لتشغيل رحلات قطارات منتظمة بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى المجاورة.ونقلت الوكالة عن رئيس معاونية قسم العمليات التجارية في شركة سكك حديد الإيرانية، مرتضى جعفري، أنه "ومنذ حزيران/يونيو من هذا العام، عندما دخل أول قطار من الصين إلى ميناء أبريل الجاف، استقبل الميناء حتى الآن 30 قطار شحن".وأضاف: "نحن نعمل حاليا على توسيع هذه الخدمة، وسنقوم بشحن البضائع بالشاحنات إلى الدول التي لا تتوفر لديها بنية تحتية سككية، والتنسيق جار مع دول المنطقة ودول رابطة الدول المستقلة (CIS)، ونسعى جاهدين لتحويل إيران إلى مركز رئيسي للصادرات والواردات والعبور (الترانزيت) بين دول الجوار".

