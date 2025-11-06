وصول أول قطار شحن من روسيا إلى أرمينيا منذ أكثر من 30 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/وصول-أول-قطار-شحن-من-روسيا-إلى-أرمينيا-منذ-أكثر-من-30-عاما-1106780994.html
وصول أول قطار شحن من روسيا إلى أرمينيا منذ أكثر من 30 عاما
وصول أول قطار شحن من روسيا إلى أرمينيا منذ أكثر من 30 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غرين غيتس"، الخميس، عن وصول أول قطار شحن روسي إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان وجورجيا، حاملاً 1050 طنًا من القمح، في خطوة تُعد الأولى منذ أكثر من... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T04:02+0000
2025-11-06T04:12+0000
روسيا
أخبار روسيا
أرمينيا
القمح الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106781259_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_892b3dbd4afee215afdd9391c6206d95.jpg
وقالت الشركة في بيانها: "نفذت شركة ’غرين غيتس‘ أول عملية تصدير لشحنة من القمح الروسي من الدرجة الثالثة إلى جمهورية أرمينيا عبر المسار الحديدي الجديد المار في أراضي جمهورية أذربيجان. وقد تم نقل الشحنة بواسطة 15 عربة من عربات نقل الحبوب التابعة لشركة ’روس أغرو ترانس‘".وأشار البيان إلى أن القطار، المكوَّن من 15 عربة حبوب، انطلق من منطقة أوليانوفسك الروسية، ومرّ عبر أذربيجان وجورجيا وصولًا إلى محطة دالاريك التابعة للسكك الحديدية في جنوب القوقاز داخل أرمينيا.وأضافت الشركة أن هذه العملية تجعلها أول شركة روسية تستأنف تصدير المنتجات الزراعية إلى أرمينيا عبر أذربيجان بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا. وكانت عمليات النقل سابقًا تتم عبر الطرق البرية أو الموانئ الجورجية.ويبلغ حجم واردات أرمينيا السنوية من الحبوب (قمح، شعير، ذرة) نحو 450 إلى 500 ألف طن، تأتي غالبها من روسيا. وتؤكد الشركة أن هذا المسار الجديد سيسمح بتوسيع حجم الصادرات الروسية إلى دول جنوب القوقاز.وقال المدير العام لشركة "غرين غيتس"، إيليا علييف: "نعتبر هذا المسار عنصرًا مهمًا في تنويع منظومة التصدير الروسية. واستخدامه يعزز استقرار توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى دول المنطقة".وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أعلن مؤخرًا استعداد بلاده لسماح بمرور الشحنات الزراعية من كازاخستان وروسيا إلى أرمينيا، فيما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك في أكتوبر الماضي أن باكو أبدت استعدادها لتمرير المنتجات الروسية باتجاه أرمينيا.ووفقًا لبيانات مركز "روس أغرو ترانس" التحليلي، فقد أصبحت "غرين غيتس" في عام 2024 الشركة الرائدة في تصدير الحبوب الروسية، حيث بلغت حصتها 15.7 مليون طن من إجمالي 72 مليون طن صُدّرت خلال العام.
https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-أرمينيا-العلاقات-مع-روسيا-تشهد-تحولا-بناء-ونعمل-على-تعزيزها--1105067651.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106781259_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a4d98016fe5b2e1fbf12a8c4a073f0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, أرمينيا, القمح الروسي
روسيا, أخبار روسيا, أرمينيا, القمح الروسي

وصول أول قطار شحن من روسيا إلى أرمينيا منذ أكثر من 30 عاما

04:02 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 04:12 GMT 06.11.2025)
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورThe first freight train crosses the new railway checkpoint between the Russian station Makhalino and Chinese station Hunchun, Jilin province
The first freight train crosses the new railway checkpoint between the Russian station Makhalino and Chinese station Hunchun, Jilin province - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Vitaly Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غرين غيتس"، الخميس، عن وصول أول قطار شحن روسي إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان وجورجيا، حاملاً 1050 طنًا من القمح، في خطوة تُعد الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقالت الشركة في بيانها: "نفذت شركة ’غرين غيتس‘ أول عملية تصدير لشحنة من القمح الروسي من الدرجة الثالثة إلى جمهورية أرمينيا عبر المسار الحديدي الجديد المار في أراضي جمهورية أذربيجان. وقد تم نقل الشحنة بواسطة 15 عربة من عربات نقل الحبوب التابعة لشركة ’روس أغرو ترانس‘".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
رئيس وزراء أرمينيا: العلاقات مع روسيا تشهد تحولا بناء ونعمل على تعزيزها
20 سبتمبر, 14:35 GMT
وأشار البيان إلى أن القطار، المكوَّن من 15 عربة حبوب، انطلق من منطقة أوليانوفسك الروسية، ومرّ عبر أذربيجان وجورجيا وصولًا إلى محطة دالاريك التابعة للسكك الحديدية في جنوب القوقاز داخل أرمينيا.
وأضافت الشركة أن هذه العملية تجعلها أول شركة روسية تستأنف تصدير المنتجات الزراعية إلى أرمينيا عبر أذربيجان بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا. وكانت عمليات النقل سابقًا تتم عبر الطرق البرية أو الموانئ الجورجية.
ويبلغ حجم واردات أرمينيا السنوية من الحبوب (قمح، شعير، ذرة) نحو 450 إلى 500 ألف طن، تأتي غالبها من روسيا. وتؤكد الشركة أن هذا المسار الجديد سيسمح بتوسيع حجم الصادرات الروسية إلى دول جنوب القوقاز.
وقال المدير العام لشركة "غرين غيتس"، إيليا علييف: "نعتبر هذا المسار عنصرًا مهمًا في تنويع منظومة التصدير الروسية. واستخدامه يعزز استقرار توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى دول المنطقة".
وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أعلن مؤخرًا استعداد بلاده لسماح بمرور الشحنات الزراعية من كازاخستان وروسيا إلى أرمينيا، فيما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك في أكتوبر الماضي أن باكو أبدت استعدادها لتمرير المنتجات الروسية باتجاه أرمينيا.
ووفقًا لبيانات مركز "روس أغرو ترانس" التحليلي، فقد أصبحت "غرين غيتس" في عام 2024 الشركة الرائدة في تصدير الحبوب الروسية، حيث بلغت حصتها 15.7 مليون طن من إجمالي 72 مليون طن صُدّرت خلال العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала