وصول أول قطار شحن من روسيا إلى أرمينيا منذ أكثر من 30 عاما

أعلنت شركة "غرين غيتس"، الخميس، عن وصول أول قطار شحن روسي إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان وجورجيا، حاملاً 1050 طنًا من القمح، في خطوة تُعد الأولى منذ أكثر من... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الشركة في بيانها: "نفذت شركة ’غرين غيتس‘ أول عملية تصدير لشحنة من القمح الروسي من الدرجة الثالثة إلى جمهورية أرمينيا عبر المسار الحديدي الجديد المار في أراضي جمهورية أذربيجان. وقد تم نقل الشحنة بواسطة 15 عربة من عربات نقل الحبوب التابعة لشركة ’روس أغرو ترانس‘".وأشار البيان إلى أن القطار، المكوَّن من 15 عربة حبوب، انطلق من منطقة أوليانوفسك الروسية، ومرّ عبر أذربيجان وجورجيا وصولًا إلى محطة دالاريك التابعة للسكك الحديدية في جنوب القوقاز داخل أرمينيا.وأضافت الشركة أن هذه العملية تجعلها أول شركة روسية تستأنف تصدير المنتجات الزراعية إلى أرمينيا عبر أذربيجان بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا. وكانت عمليات النقل سابقًا تتم عبر الطرق البرية أو الموانئ الجورجية.ويبلغ حجم واردات أرمينيا السنوية من الحبوب (قمح، شعير، ذرة) نحو 450 إلى 500 ألف طن، تأتي غالبها من روسيا. وتؤكد الشركة أن هذا المسار الجديد سيسمح بتوسيع حجم الصادرات الروسية إلى دول جنوب القوقاز.وقال المدير العام لشركة "غرين غيتس"، إيليا علييف: "نعتبر هذا المسار عنصرًا مهمًا في تنويع منظومة التصدير الروسية. واستخدامه يعزز استقرار توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى دول المنطقة".وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد أعلن مؤخرًا استعداد بلاده لسماح بمرور الشحنات الزراعية من كازاخستان وروسيا إلى أرمينيا، فيما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك في أكتوبر الماضي أن باكو أبدت استعدادها لتمرير المنتجات الروسية باتجاه أرمينيا.ووفقًا لبيانات مركز "روس أغرو ترانس" التحليلي، فقد أصبحت "غرين غيتس" في عام 2024 الشركة الرائدة في تصدير الحبوب الروسية، حيث بلغت حصتها 15.7 مليون طن من إجمالي 72 مليون طن صُدّرت خلال العام.

