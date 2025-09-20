https://sarabic.ae/20250920/رئيس-وزراء-أرمينيا-العلاقات-مع-روسيا-تشهد-تحولا-بناء-ونعمل-على-تعزيزها--1105067651.html
رئيس وزراء أرمينيا: العلاقات مع روسيا تشهد تحولا بناء ونعمل على تعزيزها
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تشهد تحولا "بناء"، مشيرا إلى أن يريفان تعتزم تعزيز التعاون مع موسكو.
وقال باشينيان، خلال مؤتمر للحزب الحاكم: "لقد أقمنا تعاونا عسكريا تقنيا مع العديد من الدول، وفي الوقت نفسه نواصل التفاعل مع روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يمكن المبالغة في أهميته، العلاقات مع روسيا تشهد تحولا، إسمحوا لي أن أعرب عن رأيي بأن هذا تحول بناء، وعلى هذا الأساس، سنعزز العلاقات مع روسيا الاتحادية".وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن الحوار السياسي مع روسيا سيظل نشطا.واتخذت حكومة باشينيان من فشلها في صد الهجوم الأذربيجاني على إقليم ناغورني قره باغ في عام 2023 مبررا للابتعاد عن روسيا، بذريعة أن روسيا "فشلت في حماية أرمينيا"، وعلى خلفية ذلك، جمدت يريفان مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا.واتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا، فيما اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الغرب الجماعي" يسعى لجر جنوب القوقاز إلى مواجهة جيوسياسية، من خلال تحويل أرمينيا إلى أداة لتحقيق خططه في المنطقة.وأكدت موسكو أنها على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن إخراج القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسي من أرمينيا.وتعتبر موسكو أنه من غير الممكن ليريفان مواصلة سياسة الجمع بين السعي للانضمام المفترض للاتحاد الأوروبي و مؤسساته الاقتصادية و في الوقت نفسه البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال باشينيان، خلال مؤتمر للحزب الحاكم: "لقد أقمنا تعاونا عسكريا تقنيا مع العديد من الدول، وفي الوقت نفسه نواصل التفاعل مع روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يمكن المبالغة في أهميته، العلاقات مع روسيا تشهد تحولا، إسمحوا لي أن أعرب عن رأيي بأن هذا تحول بناء، وعلى هذا الأساس، سنعزز العلاقات مع روسيا الاتحادية".
وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن الحوار السياسي مع روسيا سيظل نشطا.
وساءت العلاقات الروسية الأرمينية مؤخرا بسبب عدة عوامل، منها أن القيادة الأرمينية بقيادة رئيس الوزراء الحالي، نيكول باشينيان، ومنذ توليه إدارة الدولة في عام 2018 اتجهت أنظاره نحو تعزيز علاقات الدولة مع الغرب على حساب المصالح الروسية التي كان لها دور فعال في النهوض الاقتصادي الذي شهدته أرمينيا بعد الركود الذي عاشته في فترة التسعينات من القرن الماضي وبدايات القرن الواحد وعشرين.
واتخذت حكومة باشينيان من فشلها في صد الهجوم الأذربيجاني على إقليم ناغورني قره باغ في عام 2023 مبررا للابتعاد عن روسيا، بذريعة أن روسيا "فشلت في حماية أرمينيا"، وعلى خلفية ذلك، جمدت يريفان مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا.
واتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا، فيما اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الغرب الجماعي" يسعى لجر جنوب القوقاز إلى مواجهة جيوسياسية، من خلال تحويل أرمينيا إلى أداة لتحقيق خططه في المنطقة.
ودعت الخارجية الروسية أرمينيا إلى منع الغرب من خداعها وتوجيه البلاد إلى المسار الخاطئ المحفوف بظهور فراغ أمني ومشاكل خطيرة في اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أنه "لا يمكن مقارنة أحجام المنح المعلن عنها في بروكسل بمليارات الدولارات والتي تستمر أرمينيا في كسبها من التعاون مع موسكو وداخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة".
وأكدت موسكو أنها على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن إخراج القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسي من أرمينيا.
وتعتبر موسكو أنه من غير الممكن ليريفان مواصلة سياسة الجمع بين السعي للانضمام المفترض للاتحاد الأوروبي و مؤسساته الاقتصادية و في الوقت نفسه البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.