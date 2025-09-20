رئيس وزراء أرمينيا: العلاقات مع روسيا تشهد تحولا بناء ونعمل على تعزيزها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تشهد تحولا "بناء"، مشيرا إلى أن يريفان تعتزم تعزيز التعاون مع موسكو. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال باشينيان، خلال مؤتمر للحزب الحاكم: "لقد أقمنا تعاونا عسكريا تقنيا مع العديد من الدول، وفي الوقت نفسه نواصل التفاعل مع روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يمكن المبالغة في أهميته، العلاقات مع روسيا تشهد تحولا، إسمحوا لي أن أعرب عن رأيي بأن هذا تحول بناء، وعلى هذا الأساس، سنعزز العلاقات مع روسيا الاتحادية".وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن الحوار السياسي مع روسيا سيظل نشطا.واتخذت حكومة باشينيان من فشلها في صد الهجوم الأذربيجاني على إقليم ناغورني قره باغ في عام 2023 مبررا للابتعاد عن روسيا، بذريعة أن روسيا "فشلت في حماية أرمينيا"، وعلى خلفية ذلك، جمدت يريفان مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا.واتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا، فيما اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الغرب الجماعي" يسعى لجر جنوب القوقاز إلى مواجهة جيوسياسية، من خلال تحويل أرمينيا إلى أداة لتحقيق خططه في المنطقة.وأكدت موسكو أنها على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن إخراج القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسي من أرمينيا.وتعتبر موسكو أنه من غير الممكن ليريفان مواصلة سياسة الجمع بين السعي للانضمام المفترض للاتحاد الأوروبي و مؤسساته الاقتصادية و في الوقت نفسه البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره الأرميني اتصالات
14:35 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 14:43 GMT 20.09.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تشهد تحولا "بناء"، مشيرا إلى أن يريفان تعتزم تعزيز التعاون مع موسكو.
وقال باشينيان، خلال مؤتمر للحزب الحاكم: "لقد أقمنا تعاونا عسكريا تقنيا مع العديد من الدول، وفي الوقت نفسه نواصل التفاعل مع روسيا الاتحادية، وهو أمر لا يمكن المبالغة في أهميته، العلاقات مع روسيا تشهد تحولا، إسمحوا لي أن أعرب عن رأيي بأن هذا تحول بناء، وعلى هذا الأساس، سنعزز العلاقات مع روسيا الاتحادية".
وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن الحوار السياسي مع روسيا سيظل نشطا.
وساءت العلاقات الروسية الأرمينية مؤخرا بسبب عدة عوامل، منها أن القيادة الأرمينية بقيادة رئيس الوزراء الحالي، نيكول باشينيان، ومنذ توليه إدارة الدولة في عام 2018 اتجهت أنظاره نحو تعزيز علاقات الدولة مع الغرب على حساب المصالح الروسية التي كان لها دور فعال في النهوض الاقتصادي الذي شهدته أرمينيا بعد الركود الذي عاشته في فترة التسعينات من القرن الماضي وبدايات القرن الواحد وعشرين.
لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الكرملين: باشينيان يطلع بوتين على نتائج اللقاء مع ترامب وعلييف في واشنطن
11 أغسطس, 10:41 GMT
واتخذت حكومة باشينيان من فشلها في صد الهجوم الأذربيجاني على إقليم ناغورني قره باغ في عام 2023 مبررا للابتعاد عن روسيا، بذريعة أن روسيا "فشلت في حماية أرمينيا"، وعلى خلفية ذلك، جمدت يريفان مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا.
واتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا، فيما اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الغرب الجماعي" يسعى لجر جنوب القوقاز إلى مواجهة جيوسياسية، من خلال تحويل أرمينيا إلى أداة لتحقيق خططه في المنطقة.

ودعت الخارجية الروسية أرمينيا إلى منع الغرب من خداعها وتوجيه البلاد إلى المسار الخاطئ المحفوف بظهور فراغ أمني ومشاكل خطيرة في اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أنه "لا يمكن مقارنة أحجام المنح المعلن عنها في بروكسل بمليارات الدولارات والتي تستمر أرمينيا في كسبها من التعاون مع موسكو وداخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (يمين الصورة)، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بعدم اتخاذ إجراءات ضد سلامة أراضي بعضهما بعضا
11 أغسطس, 13:23 GMT
وأكدت موسكو أنها على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان إلى انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن إخراج القاعدة العسكرية الروسية وحرس الحدود الروسي من أرمينيا.
وتعتبر موسكو أنه من غير الممكن ليريفان مواصلة سياسة الجمع بين السعي للانضمام المفترض للاتحاد الأوروبي و مؤسساته الاقتصادية و في الوقت نفسه البقاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره الأرميني اتصالات
© 2025 Sputnik
