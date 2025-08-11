https://sarabic.ae/20250811/الخارجية-الروسية-لافروف-يناقش-مع-نظيره-الأرميني-اتصالات-باشينيان-مع-ترامب-وعلييف-1103610831.html

الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره الأرميني اتصالات باشينيان مع ترامب وعلييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان. وأطلعه وزير الخارجية الأرميني على تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكرملين (الرئاسة الروسية)، أنه بمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.ووقع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أول أمس السبت، بيانا طالبا فيه بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية نزاع قره باغ.وجاء في البيان: "شهدنا توقيع بيان مشترك من وزيري خارجية جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان موجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حل عملية مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهياكل ذات الصلة".وأضاف: "ندعو جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى قبول هذا القرار".ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان"ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي"... مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يهاجم قادة أذربيجان وأرمينيا

