الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره الأرميني اتصالات باشينيان مع ترامب وعلييف
الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره الأرميني اتصالات باشينيان مع ترامب وعلييف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T15:57+0000
2025-08-11T15:57+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان. وأطلعه وزير الخارجية الأرميني على تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكرملين (الرئاسة الروسية)، أنه بمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.ووقع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أول أمس السبت، بيانا طالبا فيه بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية نزاع قره باغ.وجاء في البيان: "شهدنا توقيع بيان مشترك من وزيري خارجية جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان موجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حل عملية مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهياكل ذات الصلة".وأضاف: "ندعو جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى قبول هذا القرار".ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان"ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي"... مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يهاجم قادة أذربيجان وأرمينيا
روسيا

الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره الأرميني اتصالات باشينيان مع ترامب وعلييف

15:57 GMT 11.08.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش هاتفيًا مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 11 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان. وأطلعه وزير الخارجية الأرميني على تفاصيل الاتصالات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف".

وتابع البيان: "أكد سيرغي لافروف أهمية تحقيق سلام مستدام بين باكو ويريفان، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى للفترة 2020-2022، والتي تم التوصل إليها بدور محوري من روسيا".

وأضاف البيان: "ناقش الوزيران القضايا الثنائية الراهنة، وأعربت موسكو عن استعدادها لمواصلة دعم تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بشكل شامل".
لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الكرملين: باشينيان يطلع بوتين على نتائج اللقاء مع ترامب وعلييف في واشنطن
10:41 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكرملين (الرئاسة الروسية)، أنه بمبادرة من الجانب الأرميني، أُجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرت محادثة هاتفية بين فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، بأن أمريكا "نجحت أخيرا في تحقيق السلام" بين أرمينيا وأذربيجان، وبموجب اتفاق السلام الثنائي، سيُعيد البلدان فتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الخارجية الروسية تعلق على لقاء رئيسي أرمينيا وأذربيجان في أمريكا
9 أغسطس, 14:08 GMT
ووقع وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أول أمس السبت، بيانا طالبا فيه بحل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية نزاع قره باغ.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع ثلاثي في واشنطن بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأذربيجاني وإلهام علييف.

وجاء في البيان: "شهدنا توقيع بيان مشترك من وزيري خارجية جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان موجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حل عملية مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهياكل ذات الصلة".
وأضاف: "ندعو جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى قبول هذا القرار".
ترامب يعلن عن "نجاح أمريكا أخيرا" في صنع السلام بين أرمينيا وأذربيجان
"ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي"... مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يهاجم قادة أذربيجان وأرمينيا
