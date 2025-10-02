https://sarabic.ae/20251002/روسيا-تعلن-دخول-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-مع-إيران-حيز-التنفيذ-1105526803.html

روسيا تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميًا. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "الاتفاق يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين".وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.الأحكام الرئيسية للوثيقةإبرام الاتفاقية لمدة 20 عامًا مع تجديد تلقائي للسنوات الخمس التالية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صادق في شهر نيسان/أبريل الماضي، على قانون يقنن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.السفير الإيراني لدى موسكو يعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع روسيا لنقل الغاز إلى إيرانبزشكيان: التعاون بين روسيا وإيران يشهد تطورا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة

