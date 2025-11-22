https://sarabic.ae/20251122/الجيشان-الأمريكي-والصيني-يعقدان-محادثات-صريحة-وبناءة-حول-الأمن-البحري-1107387118.html
الجيشان الأمريكي والصيني يعقدان محادثات "صريحة وبناءة" حول الأمن البحري
الجيشان الأمريكي والصيني يعقدان محادثات "صريحة وبناءة" حول الأمن البحري
سبوتنيك عربي
قالت البحرية الصينية، اليوم السبت، إن الجيشين الأمريكي والصيني عقدا هذا الأسبوع محادثات أمن بحري واصفة إياها بـ"الصريحة والبناءة"، في إطار استعادة القوتين... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T05:14+0000
2025-11-22T05:14+0000
2025-11-22T05:14+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:1506_1920x0_80_0_0_2d7a515dc1015da3b652cc9f2c47fd18.jpg
وذكر الحساب الرسمي لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماعات جرت على مستوى العمل في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر في هاواي.وأضافت البحرية الصينية في منشورها: "أجرى الجانبان تبادلات صريحة وبناءة... وتبادلا بشكل أساسي وجهات النظر حول الوضع الأمني البحري والجوي الحالي بين الصين والولايات المتحدة".يشار إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين تصاعد الوضع حول تايوان عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعما أمريكيا للنزعة الانفصالية التايوانية.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه، وقد دعت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا إلى احترام مبدأ "صين واحدة"، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي.
https://sarabic.ae/20251030/الدفاع-الصينية-بكين-تطالب-الولايات-المتحدة-بـعدم-اللعب-بالنار-والتوقف-عن-بيع-الأسلحة-لتايوان-1106571386.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:2006_1920x0_80_0_0_3df0c5113d6fd12999f78fca39627d3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الجيشان الأمريكي والصيني يعقدان محادثات "صريحة وبناءة" حول الأمن البحري
قالت البحرية الصينية، اليوم السبت، إن الجيشين الأمريكي والصيني عقدا هذا الأسبوع محادثات أمن بحري واصفة إياها بـ"الصريحة والبناءة"، في إطار استعادة القوتين العظميتين تدريجياً الاتصالات العسكرية بعد عدة أشهر من التوترات التجارية.
وذكر الحساب الرسمي لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماعات جرت على مستوى العمل في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر في هاواي.
وأضافت البحرية الصينية في منشورها: "أجرى الجانبان تبادلات صريحة وبناءة... وتبادلا بشكل أساسي وجهات النظر حول الوضع الأمني البحري والجوي الحالي بين الصين والولايات المتحدة".
يشار إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين تصاعد الوضع حول تايوان
عقب زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، زيارة بيلوسي، معتبرة إياها دعما أمريكيا للنزعة الانفصالية التايوانية.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه، وقد دعت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا إلى احترام مبدأ "صين واحدة"، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي.