عربي
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الاتفاق التنموي تم بترتيب أمريكي ويتعارض مع مشروع البعثة الأممية
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الاتفاق التنموي تم بترتيب أمريكي ويتعارض مع مشروع البعثة الأممية
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الاتفاق التنموي تم بترتيب أمريكي ويتعارض مع مشروع البعثة الأممية
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق، بأن "الاتفاق المتعلق ببند التنمية في الميزانية العامة للدولة، جاء بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T09:53+0000
2025-11-22T09:53+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وأوضح الأبلق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذا الاتفاق وُقِّع بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبمباركة مصرف ليبيا المركزي.وأكد أن "هذا المسار سبقته عدة لقاءات أجراها بولس في الشرق والغرب، إضافة إلى اجتماع عُقد في روما وجمعه بكل من صدام حفتر، وإبراهيم الدبيبة".وأضاف أن "الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا، في حالة تعارض واضح مع أجندة البعثة الأممية، التي أعلنت مشروعها تحت مسمى الحوار المهيكل".واعتبر الأبلق أن "الاتفاق الأخير يرسم حدود تفاهمات جديدة تهدف إلى الإبقاء على المشهد السياسي القائم دون تغيير جوهري، ويمثّل بمثابة رصاصة الرحمة في مشروع البعثة الأممية".وبعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، سجّل المشهد الليبي تطورا لافتًا بإعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلهما إلى اتفاق يقضي بتوحيد آليات الإنفاق المالي على مشاريع التنمية في البلاد للعام المقبل.ويعدّ هذا التفاهم خطوة غير مسبوقة منذ بداية الانقسام، إذ يهدف إلى معالجة التضارب في الموارد وتفعيل مشاريع البنية التحتية المتوقفة، إضافة إلى تقليل الهدر المالي ورفع مستوى الرقابة على الإنفاق العام.
https://sarabic.ae/20250528/الدبيبة-يرد-على-مجلس-النواب-الليبي-لا-فترات-انتقالية-جديدة-وندعو-لإجراء-انتخابات-مباشرة-1101050168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_71af7fb63a5da4e776bfdadfebd36dfc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الاتفاق التنموي تم بترتيب أمريكي ويتعارض مع مشروع البعثة الأممية

09:53 GMT 22.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
صرح عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق، بأن "الاتفاق المتعلق ببند التنمية في الميزانية العامة للدولة، جاء بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس".
وأوضح الأبلق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذا الاتفاق وُقِّع بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبمباركة مصرف ليبيا المركزي.
وأكد أن "هذا المسار سبقته عدة لقاءات أجراها بولس في الشرق والغرب، إضافة إلى اجتماع عُقد في روما وجمعه بكل من صدام حفتر، وإبراهيم الدبيبة".
وأضاف أن "الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا، في حالة تعارض واضح مع أجندة البعثة الأممية، التي أعلنت مشروعها تحت مسمى الحوار المهيكل".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
الدبيبة يرد على مجلس النواب الليبي: لا فترات انتقالية جديدة وندعو لإجراء انتخابات مباشرة
28 مايو, 09:55 GMT
واعتبر الأبلق أن "الاتفاق الأخير يرسم حدود تفاهمات جديدة تهدف إلى الإبقاء على المشهد السياسي القائم دون تغيير جوهري، ويمثّل بمثابة رصاصة الرحمة في مشروع البعثة الأممية".

وأشار إلى أن "الشارع الليبي كان ينتظر انفراجة حقيقية في العملية السياسية، تقوم على اختيار حكومة واحدة وإنهاء حالة الانقسام، وصولًا إلى انتخابات عامة تُنهي مرحلة الفوضى وتفتح الطريق أمام استقرار سياسي يتجسد في دستور توافقي يؤسس لدولة مستقرة وفاعلة".

وبعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، سجّل المشهد الليبي تطورا لافتًا بإعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلهما إلى اتفاق يقضي بتوحيد آليات الإنفاق المالي على مشاريع التنمية في البلاد للعام المقبل.
ويعدّ هذا التفاهم خطوة غير مسبوقة منذ بداية الانقسام، إذ يهدف إلى معالجة التضارب في الموارد وتفعيل مشاريع البنية التحتية المتوقفة، إضافة إلى تقليل الهدر المالي ورفع مستوى الرقابة على الإنفاق العام.
