وأوضح الأبلق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذا الاتفاق وُقِّع بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبمباركة مصرف ليبيا المركزي.وأكد أن "هذا المسار سبقته عدة لقاءات أجراها بولس في الشرق والغرب، إضافة إلى اجتماع عُقد في روما وجمعه بكل من صدام حفتر، وإبراهيم الدبيبة".وأضاف أن "الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا، في حالة تعارض واضح مع أجندة البعثة الأممية، التي أعلنت مشروعها تحت مسمى الحوار المهيكل".واعتبر الأبلق أن "الاتفاق الأخير يرسم حدود تفاهمات جديدة تهدف إلى الإبقاء على المشهد السياسي القائم دون تغيير جوهري، ويمثّل بمثابة رصاصة الرحمة في مشروع البعثة الأممية".وبعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، سجّل المشهد الليبي تطورا لافتًا بإعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلهما إلى اتفاق يقضي بتوحيد آليات الإنفاق المالي على مشاريع التنمية في البلاد للعام المقبل.ويعدّ هذا التفاهم خطوة غير مسبوقة منذ بداية الانقسام، إذ يهدف إلى معالجة التضارب في الموارد وتفعيل مشاريع البنية التحتية المتوقفة، إضافة إلى تقليل الهدر المالي ورفع مستوى الرقابة على الإنفاق العام.
برلماني ليبي لـ"سبوتنيك": الاتفاق التنموي تم بترتيب أمريكي ويتعارض مع مشروع البعثة الأممية
صرح عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق، بأن "الاتفاق المتعلق ببند التنمية في الميزانية العامة للدولة، جاء بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس".
وأوضح الأبلق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن هذا الاتفاق وُقِّع بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبمباركة مصرف ليبيا المركزي.
وأكد أن "هذا المسار سبقته عدة لقاءات أجراها بولس في الشرق والغرب، إضافة إلى اجتماع عُقد في روما وجمعه بكل من صدام حفتر، وإبراهيم الدبيبة".
وأضاف أن "الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا، في حالة تعارض واضح مع أجندة البعثة الأممية، التي أعلنت مشروعها تحت مسمى الحوار المهيكل".
واعتبر الأبلق أن "الاتفاق الأخير يرسم حدود تفاهمات جديدة تهدف إلى الإبقاء على المشهد السياسي
القائم دون تغيير جوهري، ويمثّل بمثابة رصاصة الرحمة في مشروع البعثة الأممية".
وأشار إلى أن "الشارع الليبي كان ينتظر انفراجة حقيقية في العملية السياسية، تقوم على اختيار حكومة واحدة وإنهاء حالة الانقسام، وصولًا إلى انتخابات عامة تُنهي مرحلة الفوضى وتفتح الطريق أمام استقرار سياسي يتجسد في دستور توافقي يؤسس لدولة مستقرة وفاعلة".
وبعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، سجّل المشهد الليبي تطورا لافتًا بإعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة
توصلهما إلى اتفاق يقضي بتوحيد آليات الإنفاق المالي على مشاريع التنمية في البلاد للعام المقبل.
ويعدّ هذا التفاهم خطوة غير مسبوقة منذ بداية الانقسام، إذ يهدف إلى معالجة التضارب في الموارد وتفعيل مشاريع البنية التحتية المتوقفة، إضافة إلى تقليل الهدر المالي ورفع مستوى الرقابة على الإنفاق العام.