https://sarabic.ae/20251122/دولتان-عربيتان-ضمن-أكثر-دول-العالم-مديونية-في-العام-2025-1107395438.html

دولتان عربيتان ضمن أكثر دول العالم مديونية في العام 2025

دولتان عربيتان ضمن أكثر دول العالم مديونية في العام 2025

سبوتنيك عربي

كشفت تحليلات اقتصادية حديثة، عن قائمة تضم أكثر 10 دول من المتوقع أن تسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2025، وتشمل القائمة دولًا... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T12:17+0000

2025-11-22T12:17+0000

2025-11-22T12:17+0000

اقتصاد

أخبار العالم الآن

العالم العربي

البحرين

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107395201_59:0:1899:1035_1920x0_80_0_0_a7ce0444de7a4ecebef98aa8209796f2.jpg

السودان - دين متوقع: 128% من الناتج المحليأشار محللو موقع "فوكس- إيكونوميكس" الاقتصادي، إلى أن "السودان يعاني واحدا من أعلى مستويات الدين عالميا، نتيجة الصراعات الداخلية الممتدة، وسوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الدولية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة، التي لحقت بالاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان في 2011، وتراجع إيرادات النفط. هذا العبء الضخم يقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، كما تزيد الحرب الجارية منذ 2023، من صعوبة ضبط الدين رغم مبادرات تخفيفه".البحرين - دين متوقع: 131% من الناتج المحليذكر المحللون أن "ديون البحرين تضاعفت 3 مرات تقريبا بين 2012 و2023، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق العام، ومتطلبات برامج تنويع الاقتصاد". ويتوقع المحللون أن يصل الدين العام في 2025، إلى 131% من الناتج المحلي، وهو من بين أعلى المعدلات في المنطقة والعالم.أمريكا وفرنسا واليابان في القائمةجاءت أمريكا في المركز التاسع بالقائمة، إذ ارتفع الدين الأمريكي بشكل حاد خلال العقدين الماضيين بفعل التخفيضات الضريبية المتتالية، وتزايد الإنفاق على الاستحقاقات، وكلفة مواجهة الأزمات المالية وجائحة فيروس "كورونا".وتابع محللو موقع "فوكس- إيكونوميكس"، أنه رغم أن قوة الدولار تساعد واشنطن على إدارة هذا العبء، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الدين ليصل إلى 124% من الناتج المحلي هذا العام، مع بقاء العجز الأكبر بين دول مجموعة السبع.وجاءت فرنسا في المركز العاشر والأخير في القائمة، إذ تعاني من عجز مالي مستمر منذ 1975، تغذّيه تكاليف دولة الرفاهية، وضعف النمو، ومعارضة شعبية لأي إجراءات تقشفية. وأدى إنفاق ما بعد جائحة فيروس "كورونا" إلى تفاقم الدين، ويتوقع أن تبلغ نسبته 116% في 2025 مع اتجاه تصاعدي نحو 120% خلال نهاية العقد، ما يهدد استقرارها المالي.ورغم ضخامة الدين، فإن تأثيره المباشر محدود لأن معظمه مملوك محليا ولـ"بنك اليابان"، الذي يُبقي تكاليف الاقتراض منخفضة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلًا قد يرفع كلفة خدمة الدين ويقيّد الاستثمار الضروري للنمو، ما يجعل الدين الياباني تحديًا طويل الأجل للاستقرار الاقتصادي.كما ضمت قائمة أكثر دول العالم مديونية في عام 2025، دولا أخرى ذات مستويات دين مرتفعة هي المالديف (المركز الثامن)، وإيطاليا (المركز الخامس)، واليونان (المركز الرابع)، إريتريا (المركز الثالث)، وسنغافورة (المركز الثاني).

https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-دول-من-مجموعة-الـ7-تتجه-نحو-الانهيار-المالي-بسبب-ديونها-1107393481.html

https://sarabic.ae/20230325/المكتب-الطبي-لمصابي-الثورة-في-السودان-يعلن-توقف-علاج-المصابين-لعدم-سداد-المديونيات-1075122020.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين, أخبار السودان اليوم