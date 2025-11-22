دولتان عربيتان ضمن أكثر دول العالم مديونية في العام 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:00 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/دولتان-عربيتان-ضمن-أكثر-دول-العالم-مديونية-في-العام-2025-1107395438.html
دولتان عربيتان ضمن أكثر دول العالم مديونية في العام 2025
دولتان عربيتان ضمن أكثر دول العالم مديونية في العام 2025
سبوتنيك عربي
كشفت تحليلات اقتصادية حديثة، عن قائمة تضم أكثر 10 دول من المتوقع أن تسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2025، وتشمل القائمة دولًا... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T12:17+0000
2025-11-22T12:17+0000
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم العربي
البحرين
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107395201_59:0:1899:1035_1920x0_80_0_0_a7ce0444de7a4ecebef98aa8209796f2.jpg
السودان - دين متوقع: 128% من الناتج المحليأشار محللو موقع "فوكس- إيكونوميكس" الاقتصادي، إلى أن "السودان يعاني واحدا من أعلى مستويات الدين عالميا، نتيجة الصراعات الداخلية الممتدة، وسوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الدولية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة، التي لحقت بالاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان في 2011، وتراجع إيرادات النفط. هذا العبء الضخم يقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، كما تزيد الحرب الجارية منذ 2023، من صعوبة ضبط الدين رغم مبادرات تخفيفه".البحرين - دين متوقع: 131% من الناتج المحليذكر المحللون أن "ديون البحرين تضاعفت 3 مرات تقريبا بين 2012 و2023، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق العام، ومتطلبات برامج تنويع الاقتصاد". ويتوقع المحللون أن يصل الدين العام في 2025، إلى 131% من الناتج المحلي، وهو من بين أعلى المعدلات في المنطقة والعالم.أمريكا وفرنسا واليابان في القائمةجاءت أمريكا في المركز التاسع بالقائمة، إذ ارتفع الدين الأمريكي بشكل حاد خلال العقدين الماضيين بفعل التخفيضات الضريبية المتتالية، وتزايد الإنفاق على الاستحقاقات، وكلفة مواجهة الأزمات المالية وجائحة فيروس "كورونا".وتابع محللو موقع "فوكس- إيكونوميكس"، أنه رغم أن قوة الدولار تساعد واشنطن على إدارة هذا العبء، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الدين ليصل إلى 124% من الناتج المحلي هذا العام، مع بقاء العجز الأكبر بين دول مجموعة السبع.وجاءت فرنسا في المركز العاشر والأخير في القائمة، إذ تعاني من عجز مالي مستمر منذ 1975، تغذّيه تكاليف دولة الرفاهية، وضعف النمو، ومعارضة شعبية لأي إجراءات تقشفية. وأدى إنفاق ما بعد جائحة فيروس "كورونا" إلى تفاقم الدين، ويتوقع أن تبلغ نسبته 116% في 2025 مع اتجاه تصاعدي نحو 120% خلال نهاية العقد، ما يهدد استقرارها المالي.ورغم ضخامة الدين، فإن تأثيره المباشر محدود لأن معظمه مملوك محليا ولـ"بنك اليابان"، الذي يُبقي تكاليف الاقتراض منخفضة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلًا قد يرفع كلفة خدمة الدين ويقيّد الاستثمار الضروري للنمو، ما يجعل الدين الياباني تحديًا طويل الأجل للاستقرار الاقتصادي.كما ضمت قائمة أكثر دول العالم مديونية في عام 2025، دولا أخرى ذات مستويات دين مرتفعة هي المالديف (المركز الثامن)، وإيطاليا (المركز الخامس)، واليونان (المركز الرابع)، إريتريا (المركز الثالث)، وسنغافورة (المركز الثاني).
https://sarabic.ae/20251122/أوريشكين-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-دول-من-مجموعة-الـ7-تتجه-نحو-الانهيار-المالي-بسبب-ديونها-1107393481.html
https://sarabic.ae/20230325/المكتب-الطبي-لمصابي-الثورة-في-السودان-يعلن-توقف-علاج-المصابين-لعدم-سداد-المديونيات-1075122020.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107395201_453:0:1833:1035_1920x0_80_0_0_ff0198c4e4aa1a953df9c66a58a93397.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين, أخبار السودان اليوم
اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين, أخبار السودان اليوم

دولتان عربيتان ضمن أكثر دول العالم مديونية في العام 2025

12:17 GMT 22.11.2025
© Photo / Unsplash/ Ahmed Danyسداد ديون
سداد ديون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Photo / Unsplash/ Ahmed Dany
تابعنا عبر
كشفت تحليلات اقتصادية حديثة، عن قائمة تضم أكثر 10 دول من المتوقع أن تسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2025، وتشمل القائمة دولًا متقدمة ونامية، من بينها دولتان عربيتان.
السودان - دين متوقع: 128% من الناتج المحلي
أشار محللو موقع "فوكس- إيكونوميكس" الاقتصادي، إلى أن "السودان يعاني واحدا من أعلى مستويات الدين عالميا، نتيجة الصراعات الداخلية الممتدة، وسوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الدولية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة، التي لحقت بالاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان في 2011، وتراجع إيرادات النفط. هذا العبء الضخم يقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، كما تزيد الحرب الجارية منذ 2023، من صعوبة ضبط الدين رغم مبادرات تخفيفه".
البحرين - دين متوقع: 131% من الناتج المحلي
ذكر المحللون أن "ديون البحرين تضاعفت 3 مرات تقريبا بين 2012 و2023، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق العام، ومتطلبات برامج تنويع الاقتصاد". ويتوقع المحللون أن يصل الدين العام في 2025، إلى 131% من الناتج المحلي، وهو من بين أعلى المعدلات في المنطقة والعالم.
أمريكا وفرنسا واليابان في القائمة
جاءت أمريكا في المركز التاسع بالقائمة، إذ ارتفع الدين الأمريكي بشكل حاد خلال العقدين الماضيين بفعل التخفيضات الضريبية المتتالية، وتزايد الإنفاق على الاستحقاقات، وكلفة مواجهة الأزمات المالية وجائحة فيروس "كورونا".
وتابع محللو موقع "فوكس- إيكونوميكس"، أنه رغم أن قوة الدولار تساعد واشنطن على إدارة هذا العبء، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الدين ليصل إلى 124% من الناتج المحلي هذا العام، مع بقاء العجز الأكبر بين دول مجموعة السبع.
مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
أوريشكين خلال قمة "مجموعة العشرين": دول من "مجموعة الـ7" تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها
11:21 GMT
وجاءت فرنسا في المركز العاشر والأخير في القائمة، إذ تعاني من عجز مالي مستمر منذ 1975، تغذّيه تكاليف دولة الرفاهية، وضعف النمو، ومعارضة شعبية لأي إجراءات تقشفية. وأدى إنفاق ما بعد جائحة فيروس "كورونا" إلى تفاقم الدين، ويتوقع أن تبلغ نسبته 116% في 2025 مع اتجاه تصاعدي نحو 120% خلال نهاية العقد، ما يهدد استقرارها المالي.
وتصدّرت اليابان القائمة، إذ من المتوقع أن تتصدّر في العام الحالي 2025، دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 242%، بعدما كانت نحو 50% فقط عام 1990، وجاء هذا الارتفاع نتيجة حزم إنعاش اقتصادي متتالية عقب انهيار فقاعة الأصول في التسعينيات، شملت إنفاقا ضخما على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تضخم تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة السكانية.
مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
المكتب الطبي لمصابي الثورة في السودان يعلن توقف علاج المصابين لعدم سداد المديونيات
25 مارس 2023, 12:22 GMT
ورغم ضخامة الدين، فإن تأثيره المباشر محدود لأن معظمه مملوك محليا ولـ"بنك اليابان"، الذي يُبقي تكاليف الاقتراض منخفضة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلًا قد يرفع كلفة خدمة الدين ويقيّد الاستثمار الضروري للنمو، ما يجعل الدين الياباني تحديًا طويل الأجل للاستقرار الاقتصادي.
أكبر المدينين في مجموعة العشرين - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
من هي أكبر دول مجموعة العشرين مديونية؟
مشاهدة
25 يونيو 2024, 14:01 GMT
كما ضمت قائمة أكثر دول العالم مديونية في عام 2025، دولا أخرى ذات مستويات دين مرتفعة هي المالديف (المركز الثامن)، وإيطاليا (المركز الخامس)، واليونان (المركز الرابع)، إريتريا (المركز الثالث)، وسنغافورة (المركز الثاني).
