أوريشكين: دول غير صديقة اقترحت على موسكو التعاون الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين

أوريشكين: دول غير صديقة اقترحت على موسكو التعاون الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين

صرح مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي ونائب رئيس ديوان الرئاسة، بأن ممثلي الدول غير الصديقة اقترحوا على موسكو خلال قمة مجموعة العشرين مشاريع تعاون اقتصادي. 23.11.2025

روسيا

العالم

مجموعة العشرين

وقال في مؤتمر صحفي: "لن أذكر دولًا محددة الآن، خشية أن يُساء فهم زملائهم لاحقًا. لقد تواصل معنا عدد من الدول التي نعتبرها غير صديقة بمقترحات محددة للتعاون، ولإقامة علاقات اقتصادية مع روسيا، ولتنفيذ مشاريع مشتركة".وقال مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات؛ فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونةً على مدار العشرين عامًا الماضية.قال أوريشكين لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تُمارس من خلال العقوبات الاقتصادية: "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية".وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".

