أوريشكين: دول غير صديقة اقترحت على موسكو التعاون الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين
أوريشكين: دول غير صديقة اقترحت على موسكو التعاون الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
صرح مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي ونائب رئيس ديوان الرئاسة، بأن ممثلي الدول غير الصديقة اقترحوا على موسكو خلال قمة مجموعة العشرين مشاريع تعاون اقتصادي. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T13:40+0000
2025-11-23T13:40+0000
روسيا
العالم
مجموعة العشرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107420498_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_e3168827ccb557339f674092e18f9f5e.jpg
وقال في مؤتمر صحفي: "لن أذكر دولًا محددة الآن، خشية أن يُساء فهم زملائهم لاحقًا. لقد تواصل معنا عدد من الدول التي نعتبرها غير صديقة بمقترحات محددة للتعاون، ولإقامة علاقات اقتصادية مع روسيا، ولتنفيذ مشاريع مشتركة".وقال مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات؛ فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونةً على مدار العشرين عامًا الماضية.قال أوريشكين لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تُمارس من خلال العقوبات الاقتصادية: "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية".وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".
تابعنا عبر
صرح مكسيم أوريشكين، رئيس الوفد الروسي ونائب رئيس ديوان الرئاسة، بأن ممثلي الدول غير الصديقة اقترحوا على موسكو خلال قمة مجموعة العشرين مشاريع تعاون اقتصادي.
وقال في مؤتمر صحفي: "لن أذكر دولًا محددة الآن، خشية أن يُساء فهم زملائهم لاحقًا. لقد تواصل معنا عدد من الدول التي نعتبرها غير صديقة بمقترحات محددة للتعاون، ولإقامة علاقات اقتصادية مع روسيا، ولتنفيذ مشاريع مشتركة".
وأضاف أنه تمت مناقشة جدول أعمال مشترك بشكل بناء مع عدد من هذه الدول.
وقال مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات؛ فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونةً على مدار العشرين عامًا الماضية.
مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
أوريشكين: من المستحيل إخضاع روسيا بالعقوبات فالاقتصاد الروسي أصبح أكثر صلابة
12:02 GMT
قال أوريشكين لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تُمارس من خلال العقوبات الاقتصادية: "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية".
ويوم أمس السبت، أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي ترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة السبع"، تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها المتزايدة.
وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".
