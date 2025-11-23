https://sarabic.ae/20251123/أوريشكين-من-المستحيل-إخضاع-روسيا-بالعقوبات-فالاقتصاد-الروسي-أصبح-أكثر-صلابة--1107418351.html
أوريشكين: من المستحيل إخضاع روسيا بالعقوبات فالاقتصاد الروسي أصبح أكثر صلابة
قال مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات؛ فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونةً على مدار العشرين عامًا الماضية. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
قال أوريشكين لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تُمارس من خلال العقوبات الاقتصادية: "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية". وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".وأشار أوريشكين إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي في قمة قادة "مجموعة العشرين" بجنوب أفريقيا، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".
12:02 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 12:29 GMT 23.11.2025)
قال أوريشكين لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تُمارس من خلال العقوبات الاقتصادية: "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية".
ويوم أمس السبت، أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي ترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة السبع"، تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها المتزايدة.
وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".
وأشار أوريشكين إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".
وأكد أن "أفريقيا بحاجة لمزيد من التمويل من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع بالقارة".
ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي في قمة قادة "مجموعة العشرين" بجنوب أفريقيا، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".