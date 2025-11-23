عربي
أوريشكين: من المستحيل إخضاع روسيا بالعقوبات فالاقتصاد الروسي أصبح أكثر صلابة
أوريشكين: من المستحيل إخضاع روسيا بالعقوبات فالاقتصاد الروسي أصبح أكثر صلابة
سبوتنيك عربي
قال مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات؛ فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونةً على مدار العشرين عامًا الماضية. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
23.11.2025
قال مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، إنه لا يمكن سحق روسيا بالعقوبات؛ فقد أصبح اقتصادها أكثر مرونةً على مدار العشرين عامًا الماضية.
قال أوريشكين لوسائل إعلام روسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن سحق روسيا بالضغوط التي تُمارس من خلال العقوبات الاقتصادية: "بالتأكيد لا. لأن اقتصاد روسيا يتمتع بالمرونة. لقد أصبح أكثر مرونة على مدار العشرين عاما الماضية".

ويوم أمس السبت، أكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي ترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة السبع"، تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها المتزايدة.

وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها في القمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
11:15 GMT
وأشار أوريشكين إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".

وأكد أن "أفريقيا بحاجة لمزيد من التمويل من أجل تحقيق نمو اقتصادي لاحتواء النمو الديموغرافي السريع بالقارة".

ووفقا لنائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، الذي يترأس الوفد الروسي في قمة قادة "مجموعة العشرين" بجنوب أفريقيا، فإن "الفقاعات الاقتصادية المختلقة قد تهدد الاقتصاد العالمي".
