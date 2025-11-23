https://sarabic.ae/20251123/أوريشكين-روسيا-تحث-مجموعة-العشرين-على-زيادة-حصة-أفريقيا-من-عائدات-صادرات-المعادن-الحيوية-1107421699.html
أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية
وقال أوريشكين في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالمعادن الحيوية واستدامة سلاسل الإمداد، تم القول إنه يجب إزالة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من جدول القيود. وبالطبع، ناقشنا كيف يمكن للدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات كبيرة وإنتاجًا كبيرًا من المعادن الحيوية أن تحصل على حصة أكبر من العائدات".وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمسك موسكو بعمل "مجموعة العشرين" ومعارضتها "تسييس جدول أعمالها".
أكد رئيس الوفد الروسي إلى قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جنوب أفريقيا، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن روسيا حثت دول المجموعة على اتخاذ خطوات لزيادة حصة الدول الأفريقية من العائدات الناتجة عن صادرات المعادن الحيوية.
وقال أوريشكين في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالمعادن الحيوية واستدامة سلاسل الإمداد، تم القول إنه يجب إزالة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من جدول القيود. وبالطبع، ناقشنا كيف يمكن للدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات كبيرة وإنتاجًا كبيرًا من المعادن الحيوية أن تحصل على حصة أكبر من العائدات".
وانطلقت يوم أمس السبت، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أعمال قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وسط مقاطعة غير مسبوقة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يضفي أجواء استثنائية على فعاليات هذا العام.
وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ.
وترأس الوفد الروسي إلى القمة مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، بعد وصوله إلى جوهانسبرغ مساء يوم الخميس، بحسب ما أعلن السفير الروسي لدى جنوب أفريقيا.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمسك موسكو بعمل "مجموعة العشرين" ومعارضتها "تسييس جدول أعمالها".