https://sarabic.ae/20251123/أوريشكين-روسيا-تحث-مجموعة-العشرين-على-زيادة-حصة-أفريقيا-من-عائدات-صادرات-المعادن-الحيوية-1107421699.html

أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية

أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوفد الروسي إلى قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جنوب أفريقيا، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن روسيا حثت دول المجموعة على اتخاذ... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T14:40+0000

2025-11-23T14:40+0000

2025-11-23T14:40+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107420680_0:106:3268:1944_1920x0_80_0_0_26b035ba03aa53dd54552ffa63e8ab32.jpg

وقال أوريشكين في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالمعادن الحيوية واستدامة سلاسل الإمداد، تم القول إنه يجب إزالة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من جدول القيود. وبالطبع، ناقشنا كيف يمكن للدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات كبيرة وإنتاجًا كبيرًا من المعادن الحيوية أن تحصل على حصة أكبر من العائدات".وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمسك موسكو بعمل "مجموعة العشرين" ومعارضتها "تسييس جدول أعمالها".

https://sarabic.ae/20251123/أوريشكين-دول-غير-صديقة-اقترحت-على-موسكو-التعاون-الاقتصادي-خلال-قمة-مجموعة-العشرين-1107421072.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم