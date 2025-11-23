أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية
أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوفد الروسي إلى قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جنوب أفريقيا، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن روسيا حثت دول المجموعة على اتخاذ... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
وقال أوريشكين في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالمعادن الحيوية واستدامة سلاسل الإمداد، تم القول إنه يجب إزالة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من جدول القيود. وبالطبع، ناقشنا كيف يمكن للدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات كبيرة وإنتاجًا كبيرًا من المعادن الحيوية أن تحصل على حصة أكبر من العائدات".وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمسك موسكو بعمل "مجموعة العشرين" ومعارضتها "تسييس جدول أعمالها".
أوريشكين: روسيا تحث مجموعة العشرين على زيادة حصة أفريقيا من عائدات صادرات المعادن الحيوية

14:40 GMT 23.11.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس ديوان المكتب التنفيذي الرئاسي مكسيم أوريشكين في جلسة "اقتصاد الثقة: التداول الرقمي الشفاف على المنصات" في إطار يوم اقتصاد المنصة في موسكو.
نائب رئيس ديوان المكتب التنفيذي الرئاسي مكسيم أوريشكين في جلسة اقتصاد الثقة: التداول الرقمي الشفاف على المنصات في إطار يوم اقتصاد المنصة في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوفد الروسي إلى قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جنوب أفريقيا، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، أن روسيا حثت دول المجموعة على اتخاذ خطوات لزيادة حصة الدول الأفريقية من العائدات الناتجة عن صادرات المعادن الحيوية.
وقال أوريشكين في إفادة صحفية، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالمعادن الحيوية واستدامة سلاسل الإمداد، تم القول إنه يجب إزالة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من جدول القيود. وبالطبع، ناقشنا كيف يمكن للدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات كبيرة وإنتاجًا كبيرًا من المعادن الحيوية أن تحصل على حصة أكبر من العائدات".
وانطلقت يوم أمس السبت، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، أعمال قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وسط مقاطعة غير مسبوقة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يضفي أجواء استثنائية على فعاليات هذا العام.
نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين في قمة العشرين في جنوب أفريقيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
أوريشكين: دول غير صديقة اقترحت على موسكو التعاون الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين
13:40 GMT
وتُعقد القمة تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وتستمر على مدى يومين، في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملفات الاقتصاد العالمي والمناخ.

وترأس الوفد الروسي إلى القمة مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، بعد وصوله إلى جوهانسبرغ مساء يوم الخميس، بحسب ما أعلن السفير الروسي لدى جنوب أفريقيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمسك موسكو بعمل "مجموعة العشرين" ومعارضتها "تسييس جدول أعمالها".
