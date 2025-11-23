https://sarabic.ae/20251123/تصويت-هل-تندلع-مواجهات-بين-إسرائيل-وحزب-الله-بعد-استهداف-الشخصية-الثانية-في-الحزب؟-1107421265.html
تصويت... هل تندلع مواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" بعد استهداف الشخصية القيادية الثانية في الحزب؟
اقترن تصعيد الخطاب الإسرائيلي ضد "حزب الله"، في الآونة الأخيرة، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي لمجموعة من الاغتيالات لقادة الحزب، والتي بلغت ذروتها اليوم الأحد،
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس صادقا على الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية، خلال تحليق الطائرات الإسرائيلية على العاصمة بيروت.وتزامن الاستهداف، مع تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع "حزب الله" اللبناني من إعادة بناء قدراته العسكرية ضدها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.برأيك... هل تندلع مواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" بعد استهداف الشخصية القيادية الثانية في الحزب؟
برأيك... هل تندلع مواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" بعد استهداف الشخصية القيادية الثانية في الحزب؟