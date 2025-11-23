https://sarabic.ae/20251123/قيادي-في-المقاومة-الشعبية-السودانية-لـسبوتنيك-الهدنة-مشروطة-برؤية-الجيش-التي-تلتزم-بإرادة-الشعب-1107423527.html

قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": الهدنة مشروطة برؤية الجيش التي تلتزم بإرادة الشعب

قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": الهدنة مشروطة برؤية الجيش التي تلتزم بإرادة الشعب

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأمريكي ترامب تحدث قبل أيام بأنه، قبل توضيح ولي العهد السعودي للوضع، لم يكن يعلم أن هناك حكومة في السودان، لكن الرؤية اتضحت بعد اللقاء، وهو ما يعني أن كل التقارير التي وصلت إلى ترامب بخصوص الشأن السوداني عبر مبعوثه بولس غير صحيحة، وتم تحريفها من قبل الأطراف الداعمة للمليشيا بالتعاون والتنسيق مع مبعوث ترامب للسودان".وتساءل القيادي في "المقاومة الشعبية": "لماذا لم توافق المليشيا على مخرجات جدة.. والإجابة عن السؤال واضحة وجلية، وتتلخص في أن الأطراف الداعمة للمليشيا لا تريد لتلك الحرب أن تنتهي، إلا إذا كانت تلك الأطراف جزءا من الحل حتى تنهي التهم المنسوبة لها".وأشار الضو إلى أن "الهدنة في السودان مرتبطة بشروط حددتها القوات المسلحة، وأن القوات المسلحة تنفذ ما يطلبه الشعب، وأي فعل لا يقبله الشارع السوداني لن توافق عليه القوات المسلحة، لأن الشعب أصبح عبارة عن مستنفرين، وبطلب من البرهان شخصيا، منهم من يحمل السلاح، ومنهم من يحمل القلم، ومنهم من يعالج المرضى، ومنهم من يساند الحكومة في العمل المدني".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب أن "الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط على إنهاء الأعمال العدائية في السودان واستعادة الاستقرار في ظل الصراع القائم بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع".وفي سياق متصل، صرح الممثل الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسن حميد حسن، لوكالة "سبوتنيك"، بأن السودان يعول على مساعدة روسيا في إعادة بناء البلاد، معتبرا موسكو شريكا موثوقا، مشيرا إلى أن "بعض الأطراف تستخدم قضية المساعدات الإنسانية للضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للسودان".ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكان الجيش قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثفت قوات الدعم السريع هجماتها في غرب وجنوب البلاد في أبريل، معلنة تشكيل حكومة منافسة.وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.

