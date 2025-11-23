ليبيا.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين من نيجيريا وتشاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
ليبيا.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين من نيجيريا وتشاد
ليبيا.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين من نيجيريا وتشاد
سبوتنيك عربي
قامت السلطات الليبية بترجيل 91 مهاجرا من الجنسية النيجيرية عبر مطار سبها الدولي، بعد نقلهم من فرع الجهاز في منطقة براك الشاطئ إلى مركز إيواء سبها. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
ليبيا.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين من نيجيريا وتشاد

08:44 GMT 23.11.2025
قامت السلطات الليبية بترجيل 91 مهاجرا من الجنسية النيجيرية عبر مطار سبها الدولي، بعد نقلهم من فرع الجهاز في منطقة براك الشاطئ إلى مركز إيواء سبها.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء السبت، بأن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالشاطئ قام بعملية الترحيل في إطار الجهود المستمرة لتنظيم أوضاع المهاجرين المخالفين داخل الأراضي الليبية.
وأوضحت أن عملية الترحيل تأتي بهدف ضمان تطبيق القوانين المعمول بها، ضمن الإجراءات التي يشرف عليها الجهاز الليبي لمعالجة مخالفات الإقامة وضبط التحركات غير القانونية المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية.
ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.
سبق لفرع مدينة الكفرة تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى.
وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.
