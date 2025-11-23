https://sarabic.ae/20251123/ليبيا-ترحيل-مهاجرين-غير-شرعيين-من-نيجيريا-وتشاد-1107412159.html

ليبيا.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين من نيجيريا وتشاد

ليبيا.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين من نيجيريا وتشاد

قامت السلطات الليبية بترجيل 91 مهاجرا من الجنسية النيجيرية عبر مطار سبها الدولي، بعد نقلهم من فرع الجهاز في منطقة براك الشاطئ إلى مركز إيواء سبها. 23.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء السبت، بأن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالشاطئ قام بعملية الترحيل في إطار الجهود المستمرة لتنظيم أوضاع المهاجرين المخالفين داخل الأراضي الليبية. وأوضحت أن عملية الترحيل تأتي بهدف ضمان تطبيق القوانين المعمول بها، ضمن الإجراءات التي يشرف عليها الجهاز الليبي لمعالجة مخالفات الإقامة وضبط التحركات غير القانونية المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية. ويشار إلى أن فروع الجهاز الليبي تعمل على تنفيذ عمليات الترحيل وفقا للإجراءات القانونية التي تستهدف الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو قضايا أمنية في البلاد، بالإضافة إلى الحالات التي تثبت إصابتها بأمراض خطيرة أو معدية بناء على الفحوصات الطبية، فضلا عن الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب أو محاولات عبور غير شرعية.سبق لفرع مدينة الكفرة تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 155 مهاجرا من الجنسية التشادية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرت العملية تحت متابعة مباشرة من رئيس فروع الجهاز بالجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.

