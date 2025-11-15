عربي
أمساليوم
بث مباشر
الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربين قبالة سواحل ليبيا
أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، عن غرق أربعة مهاجرين على الأقل إثر انقلاب قاربين يقلان 95 مهاجرًا غير نظامي بالقرب من شاطئ مدينة الخمس، غربي ليبيا،... 15.11.2025
وأوضح الفرع المحلي للهلال الأحمر، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلادشية، توفي منهم أربعة، بينما كان القارب الثاني يحمل 69 مهاجرًا، منهم اثنان من مصر و67 من السودان، بينهم ثمانية أطفال.وتم انتشال جثث الضحايا ومعالجة الحالات وفق الإجراءات القانونية، وتم تسليم الجثث إلى الجهات المختصة بناءً على تعليمات النيابة العامة في الخمس لاستكمال الإجراءات.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.وفي الوقت ذاته، سجلت البيانات "زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية بنسبة 318% ليصل إلى 13 ألفا و59 مهاجرا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وقالت المنظمة إن "نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي) وحتى أغسطس/آب الماضي"، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، مشيرة إلى أن "بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا".وأوضحت المنظمة أنه "تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، عن غرق أربعة مهاجرين على الأقل إثر انقلاب قاربين يقلان 95 مهاجرًا غير نظامي بالقرب من شاطئ مدينة الخمس، غربي ليبيا، ليلة الخميس الماضي.
وأوضح الفرع المحلي للهلال الأحمر، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلادشية، توفي منهم أربعة، بينما كان القارب الثاني يحمل 69 مهاجرًا، منهم اثنان من مصر و67 من السودان، بينهم ثمانية أطفال.
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
العراق يعيد عشرات المهاجرين غير القانونيين من ليبيا
7 نوفمبر, 08:36 GMT
وأشار البيان إلى أن فريق الطوارئ وانتشال الجثث التابع لفرع الخمس هرع إلى موقع الحادث، حيث شارك في عمليات الإنقاذ بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.
وتم انتشال جثث الضحايا ومعالجة الحالات وفق الإجراءات القانونية، وتم تسليم الجثث إلى الجهات المختصة بناءً على تعليمات النيابة العامة في الخمس لاستكمال الإجراءات.
العثور على جثمان مهاجر مجهول على شاطئ المطرد غرب الزاوية في ليبيا.. والهلال الأحمر يتدخل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
العثور على جثة مهاجر مجهول على شاطئ المطرد غرب الزاوية في ليبيا والهلال الأحمر يتدخل
2 نوفمبر, 18:20 GMT
وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، نهاية الشهر الماضي، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.
وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
إعلام: ليبيا تسجل زيادة 50% في أعداد المهاجرين نحو أوروبا منذ مطلع 2025
11 أكتوبر, 11:59 GMT
وأشار التقرير إلى "زيادة في عمليات ترحيل واحتجاز المهاجرين خلال صيف عام 2025، حيث جرى ترحيل 1102 مصري عبر عمليات عدة بين 1 يوليو/تموز و22 سبتمبر/أيلول، وترحيل نحو 700 سوداني بعملية واحدة في 18 يوليو، بينما جرى احتجاز أكثر من 1500 مهاجر في مداهمات لأماكن العمل".
وفي الوقت ذاته، سجلت البيانات "زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية بنسبة 318% ليصل إلى 13 ألفا و59 مهاجرا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "ليبيا ما تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن "90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا".
وقالت المنظمة إن "نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي) وحتى أغسطس/آب الماضي"، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، مشيرة إلى أن "بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا".
وأوضحت المنظمة أنه "تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
