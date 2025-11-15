https://sarabic.ae/20251115/الهلال-الأحمر-الليبي-غرق-4-مهاجرين-على-الأقل-في-انقلاب-قاربين-قبالة-سواحل-ليبيا-1107146905.html

الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربين قبالة سواحل ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم السبت، عن غرق أربعة مهاجرين على الأقل إثر انقلاب قاربين يقلان 95 مهاجرًا غير نظامي بالقرب من شاطئ مدينة الخمس، غربي ليبيا،... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الفرع المحلي للهلال الأحمر، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلادشية، توفي منهم أربعة، بينما كان القارب الثاني يحمل 69 مهاجرًا، منهم اثنان من مصر و67 من السودان، بينهم ثمانية أطفال.وتم انتشال جثث الضحايا ومعالجة الحالات وفق الإجراءات القانونية، وتم تسليم الجثث إلى الجهات المختصة بناءً على تعليمات النيابة العامة في الخمس لاستكمال الإجراءات.وكشف تقرير بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.وفي الوقت ذاته، سجلت البيانات "زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية بنسبة 318% ليصل إلى 13 ألفا و59 مهاجرا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".وقالت المنظمة إن "نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي) وحتى أغسطس/آب الماضي"، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، مشيرة إلى أن "بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا".وأوضحت المنظمة أنه "تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.

