العراق يعيد عشرات المهاجرين غير القانونيين من ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/العراق-يعيد-عشرات-المهاجرين-غير-القانونيين-من-ليبيا--1106832214.html
العراق يعيد عشرات المهاجرين غير القانونيين من ليبيا
العراق يعيد عشرات المهاجرين غير القانونيين من ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال سفارة العراق في طرابلس، أحمد الصحاف، أن السفارة نجحت اليوم بإعادة عشرات المهاجرين كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير قانوني. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T08:36+0000
2025-11-07T08:36+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:409:3924:2616_1920x0_80_0_0_4262cf442884f52f10ca27ba3b87647c.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الخميس، أن تصريحات أحمد الصحاف جاءت خلال توديعه للمهاجرين قبيل تحرك طائرة الخطوط التركية التي تقلهم إلى مطار أربيل العراقي من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.وأشار الصحاف إلى أن جهود السفارة العراقية في ليبيا أسفرت عن إعادة المهاجرين بتوجيه وزير الخارجية فؤاد حسين وعملا بمسار العودة الطوعية الذي تعمل السفارة على إنجاحه بشكل دوري.وأكد أن "نحو 150 مهاجرا تم إعادتهم منذ إعادة افتتاح السفارة حتى الآن، وعملت السفارة على تقديم الطعام وتوفير الدواء وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم بشكل دوري".وكان أحمد الصحاف قد أعلن في وقت سابق عن متابعة السفارة العراقية في طرابلس وتنسيقها مع السلطات المعنية في دولة ليبيا لهذا الغرض خاصة من قبل مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق العاصمة طرابلس.سبق للسفارة العراقية الإعلان عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
https://sarabic.ae/20230404/العراق-يقرر-إعادة-فتح-سفارته-في-ليبيا-واستئناف-العمل-الدبلوماسي-1075529969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103596/14/1035961462_0:0:3488:2616_1920x0_80_0_0_65cf3c29ff21566fca3ee736b6270130.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق يعيد عشرات المهاجرين غير القانونيين من ليبيا

08:36 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUEعملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUE
تابعنا عبر
أكد القائم بأعمال سفارة العراق في طرابلس، أحمد الصحاف، أن السفارة نجحت اليوم بإعادة عشرات المهاجرين كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير قانوني.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الخميس، أن تصريحات أحمد الصحاف جاءت خلال توديعه للمهاجرين قبيل تحرك طائرة الخطوط التركية التي تقلهم إلى مطار أربيل العراقي من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي
4 أبريل 2023, 20:49 GMT
وأشار الصحاف إلى أن جهود السفارة العراقية في ليبيا أسفرت عن إعادة المهاجرين بتوجيه وزير الخارجية فؤاد حسين وعملا بمسار العودة الطوعية الذي تعمل السفارة على إنجاحه بشكل دوري.
وأكد أن "نحو 150 مهاجرا تم إعادتهم منذ إعادة افتتاح السفارة حتى الآن، وعملت السفارة على تقديم الطعام وتوفير الدواء وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم بشكل دوري".
وكان أحمد الصحاف قد أعلن في وقت سابق عن متابعة السفارة العراقية في طرابلس وتنسيقها مع السلطات المعنية في دولة ليبيا لهذا الغرض خاصة من قبل مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق العاصمة طرابلس.
سبق للسفارة العراقية الإعلان عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.
ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".
ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".
وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала