إعلام: ليبيا تسجل زيادة 50% في أعداد المهاجرين نحو أوروبا منذ مطلع 2025

وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن اللقاء سيقام الأسبوع الجاري، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا.وأوضحت أن مسؤولي المفوضية الأوروبية و"فرونتكس" سيستقبلون ممثلين عن حكومتي بنغازي وطرابلس، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مقر "فرونتكس" بمدينة وارسو، ثم في بروكسل يومي 15 و16 من الشهر ذاته.وأشارت الشبكة الأوروبية إلى قلق متنام داخل بروكسل بسبب زيادة أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من ليبيا عبر مسار وسط البحر المتوسط، في ظل جهود حثيثة تبذلها الدول الأوروبية لمواجهة تدفقات الهجرة من خلال عقد صفقات ثنائية ومقترحات قوانين مثيرة للجدل.يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات دورية، نشرتها "فرونتكس"، زيادة طفيفة في أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، رغم تراجع الأعداد من مسارات الهجرة الأخرى إلى أوروبا.وسجلت ليبيا وحدها، التي وصفها تقرير "فرونتكس" بنقطة العبور الرئيسية على البحر المتوسط، زيادة قدرها 50% في أعداد المهاجرين المنطلقين من شواطئها صوب أوروبا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام 2024.وسجلت السلطات الإيطالية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول هذا العام، سجلت وصول 50 ألفا و900 مهاجر عبر مسار منتصف البحر المتوسط، بزيادة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

