إعلام: ترامب يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو "قريبا"

إعلام: ترامب يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو "قريبا"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه مؤخرًا بأنه يعتزم التحدث مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإن الاتصال المحتمل لا يزال "في مراحل التخطيط"، ولم يُحدد له موعد حتى الآن.ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن لا تخطط لغزو فنزويلا أو تنفيذ أي عملية ضد مادورو في الوقت الراهن، مضيفًا: "لا يخطط أحد للذهاب لإطلاق النار عليه أو اختطافه — في هذه المرحلة. لا يمكنني الجزم بما قد يحدث لاحقاً، لكن هذا ليس هو المخطط الآن".والجمعة الماضية، دعا مادورو الطلاب الجامعيين إلى التواصل مع الحركات الطلابية في الولايات المتحدة، لحثّها على المطالبة بوقف الحروب، مرددًا: "أوقفوا الحرب… لا للحرب… فنزويلا تريد السلام".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، في وقت سابق، للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم ​​أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".وشهدت المنطقة، في الأشهر الأخيرة، تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، شمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 8 سفن حربية أخرى ومقاتلات "إف-35".وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة"، فضلًا عن كونها انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.

