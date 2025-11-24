إعلام: ترامب يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو "قريبا"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
إعلام: ترامب يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو "قريبا"
إعلام: ترامب يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو "قريبا"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه مؤخرًا بأنه يعتزم التحدث مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإن الاتصال المحتمل لا يزال "في مراحل التخطيط"، ولم يُحدد له موعد حتى الآن.ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن لا تخطط لغزو فنزويلا أو تنفيذ أي عملية ضد مادورو في الوقت الراهن، مضيفًا: "لا يخطط أحد للذهاب لإطلاق النار عليه أو اختطافه — في هذه المرحلة. لا يمكنني الجزم بما قد يحدث لاحقاً، لكن هذا ليس هو المخطط الآن".والجمعة الماضية، دعا مادورو الطلاب الجامعيين إلى التواصل مع الحركات الطلابية في الولايات المتحدة، لحثّها على المطالبة بوقف الحروب، مرددًا: "أوقفوا الحرب… لا للحرب… فنزويلا تريد السلام".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، في وقت سابق، للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم ​​أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".وشهدت المنطقة، في الأشهر الأخيرة، تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، شمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 8 سفن حربية أخرى ومقاتلات "إف-35".وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة"، فضلًا عن كونها انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
إعلام: ترامب يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو "قريبا"

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه مؤخرًا بأنه يعتزم التحدث مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت قريب، وذلك وسط التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس.
وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإن الاتصال المحتمل لا يزال "في مراحل التخطيط"، ولم يُحدد له موعد حتى الآن.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
"لا أحد يستطيع إيقافي".. مادورو يرقص الرومبا متحديا "التهديدات" الأمريكية
22 نوفمبر, 05:50 GMT
ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن لا تخطط لغزو فنزويلا أو تنفيذ أي عملية ضد مادورو في الوقت الراهن، مضيفًا: "لا يخطط أحد للذهاب لإطلاق النار عليه أو اختطافه — في هذه المرحلة. لا يمكنني الجزم بما قد يحدث لاحقاً، لكن هذا ليس هو المخطط الآن".
والجمعة الماضية، دعا مادورو الطلاب الجامعيين إلى التواصل مع الحركات الطلابية في الولايات المتحدة، لحثّها على المطالبة بوقف الحروب، مرددًا: "أوقفوا الحرب… لا للحرب… فنزويلا تريد السلام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال، في وقت سابق، للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".
وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم ​​أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".
وشهدت المنطقة، في الأشهر الأخيرة، تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، شمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى 8 سفن حربية أخرى ومقاتلات "إف-35".
وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.
ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها "استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة"، فضلًا عن كونها انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
