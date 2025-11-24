https://sarabic.ae/20251124/تبون-الجزائر-ستشهد-في-2026-إنطلاقة-حقيقية-تنتقل-بها-إلى-بر-الأمان-بصفة-نهائية-1107437386.html

تبون: الجزائر ستشهد في 2026 انطلاقة حقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية

تبون: الجزائر ستشهد في 2026 انطلاقة حقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده حققت إنجازات كبرى في وقت وجيز، مشيرا إلى دخول عدة مشاريع إنتاجية قريبا، ومنها مشروع غارا جبيلات لإنتاج الحديد...

وخلال حضوره فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية قسنطينة، يوم الخميس الماضي، قال تبون، في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، أمس الأحد: إن "الجزائر تجاوزت التحديات والشائعات خلال السنوات الأولى من ولايته الرئاسية، وحققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات".وأضاف أن الجزائر "ستشهد في العام المقبل 2026 انطلاقة جديدة وحقيقية تقودها إلى بر الأمان بصفة نهائية"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة وجميع المؤشرات إيجابية، وفقا لموقع الإذاعة الجزائرية.وأشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أن البلاد "لم تلجأ إلى المديونية الخارجية رغم تراجع أسعار النفط"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية". وأضاف أن خط السكة الحديدية الجديد، الممتد نحو ألف كيلومتر، أنجز خلال عام ونصف العام فقط، مشيرا إلى أن خطاً آخر سينقل الفوسفات إلى عنابة.وكشف أن المشاريع الجديدة ستزيد إنتاج الفوسفات من 2.5 مليون طن سنويا إلى 10.5 مليون طن سنويا.وشدد الرئيس على أن "سلاح الإنتاج في العالم اليوم هو الأسمدة والمعادن"، مشددا حرص الدولة على تعزيز هذين القطاعين الحيويين.وأشار إلى أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والعالم العربي التي تخصص منحة للبطالة"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

