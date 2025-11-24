https://sarabic.ae/20251124/تبون-الجزائر-ستشهد-في-2026-إنطلاقة-حقيقية-تنتقل-بها-إلى-بر-الأمان-بصفة-نهائية-1107437386.html
تبون: الجزائر ستشهد في 2026 انطلاقة حقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية
تبون: الجزائر ستشهد في 2026 انطلاقة حقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده حققت إنجازات كبرى في وقت وجيز، مشيرا إلى دخول عدة مشاريع إنتاجية قريبا، ومنها مشروع غارا جبيلات لإنتاج الحديد... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T10:11+0000
2025-11-24T10:11+0000
2025-11-24T10:21+0000
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a6deb53b12208a73b1281b33d5ae7f9.jpg
وخلال حضوره فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية قسنطينة، يوم الخميس الماضي، قال تبون، في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، أمس الأحد: إن "الجزائر تجاوزت التحديات والشائعات خلال السنوات الأولى من ولايته الرئاسية، وحققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات".وأضاف أن الجزائر "ستشهد في العام المقبل 2026 انطلاقة جديدة وحقيقية تقودها إلى بر الأمان بصفة نهائية"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة وجميع المؤشرات إيجابية، وفقا لموقع الإذاعة الجزائرية.وأشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أن البلاد "لم تلجأ إلى المديونية الخارجية رغم تراجع أسعار النفط"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية". وأضاف أن خط السكة الحديدية الجديد، الممتد نحو ألف كيلومتر، أنجز خلال عام ونصف العام فقط، مشيرا إلى أن خطاً آخر سينقل الفوسفات إلى عنابة.وكشف أن المشاريع الجديدة ستزيد إنتاج الفوسفات من 2.5 مليون طن سنويا إلى 10.5 مليون طن سنويا.وشدد الرئيس على أن "سلاح الإنتاج في العالم اليوم هو الأسمدة والمعادن"، مشددا حرص الدولة على تعزيز هذين القطاعين الحيويين.وأشار إلى أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والعالم العربي التي تخصص منحة للبطالة"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
https://sarabic.ae/20251011/الرئيس-الجزائري-يشيد-بالعلاقات-مع-دول-الخليج-ما-عدا-دولة-واحدة-فيديو-1105863160.html
https://sarabic.ae/20250719/تبون-يكشف-سر-توازن-الجزائر-في-علاقاتها-مع-روسيا-والصين-وأمريكا-1102822734.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107437173_67:0:1135:801_1920x0_80_0_0_df60b17741d2f76ae47db075506f3059.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تبون: الجزائر ستشهد في 2026 انطلاقة حقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية
10:11 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 24.11.2025)
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده حققت إنجازات كبرى في وقت وجيز، مشيرا إلى دخول عدة مشاريع إنتاجية قريبا، ومنها مشروع غارا جبيلات لإنتاج الحديد وبلاد الحدبة للفوسفات.
وخلال حضوره فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية قسنطينة، يوم الخميس الماضي، قال تبون، في كلمة بثها التلفزيون الجزائري، أمس الأحد: إن "الجزائر تجاوزت التحديات والشائعات خلال السنوات الأولى من ولايته الرئاسية، وحققت تقدما كبيرا في مختلف المجالات".
وأضاف أن الجزائر "ستشهد في العام المقبل 2026 انطلاقة جديدة وحقيقية تقودها إلى بر الأمان بصفة نهائية"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة وجميع المؤشرات إيجابية، وفقا لموقع
الإذاعة الجزائرية.
وأشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أن البلاد "لم تلجأ إلى المديونية الخارجية رغم تراجع أسعار النفط"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية".
وأعلن أنه سيتوجه إلى ولاية بشار خلال نحو شهر، للإشراف على حفل تاريخي بمناسبة وصول الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات إلى بشار عبر خط السكة الحديدية المنجمية تندوف–بشار، لأول مرة منذ الاستقلال.
وأضاف أن خط السكة الحديدية الجديد، الممتد نحو ألف كيلومتر، أنجز خلال عام ونصف العام فقط، مشيرا إلى أن خطاً آخر سينقل الفوسفات إلى عنابة.
وكشف أن المشاريع الجديدة ستزيد إنتاج الفوسفات من 2.5 مليون طن سنويا إلى 10.5 مليون طن سنويا.
وشدد الرئيس على أن "سلاح الإنتاج في العالم اليوم هو الأسمدة والمعادن"، مشددا حرص الدولة على تعزيز هذين القطاعين الحيويين.
كما أبرز أهمية توجيه الطاقات الشابة نحو تطوير العلوم والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن "الجزائر أول دولة عربية وأفريقية تنشئ جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن "الجزائر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والعالم العربي التي تخصص منحة للبطالة"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.