ترامب يبدأ عملية تصنيف فروع للإخوان المسلمين "منظمات إرهابية"

شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، في عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص
ووفقًا لبيان حقائق صادر عن البيت الأبيض، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إعداد تقرير حول احتمال تصنيف عدد من فروع الجماعة، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن. ويُلزم الأمر الوزارتين بالمضي قدمًا في تنفيذ أي تصنيفات خلال 45 يومًا من تقديم التقرير.واتهمت إدارة ترامب فروعًا للجماعة في تلك الدول بدعم أو التحريض على تنفيذ هجمات عنيفة ضد إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لحركة حماس.وقال البيت الأبيض في بيانه: "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية ولحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".وكان البيت الأبيض أعلن في ولاية ترامب الأولى في 2019، أن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية". وتعود جذور جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقًا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثرًا، وإن كانت تعمل غالبًا في إطار سري.
