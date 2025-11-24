https://sarabic.ae/20251124/كارولين-شبطيني-تحصد-لقبها-السادس-في-غينيس-بأكبر-أرزة-بلاستيكية-في-العالم---1107440458.html

كارولين شبطيني تحصد لقبها السادس في "غينيس" بأكبر أرزة بلاستيكية في العالم

حققت اللبنانية كارولين شبطيني، إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة أعمالها البيئية والفنية، بعدما دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للمرة السادسة من خلال إنشاء أكبر...

وقد ارتفعت الشجرة العملاقة في حديقة بلدة أميون في قضاء الكورة شمالي لبنان، بعد جهد استمر أسابيع واعتمد على تجميع أكثر من 450 ألف عبوة بلاستيكية شارك في جمعها آلاف التلاميذ والمتطوعين من مختلف المناطق اللبنانية، في مبادرة حملت بُعدا بيئيا وطنيا في آن واحد. المبادرة لم تكن مجرد محاولة فنية، بل رسالة أرادتها شبطيني لإظهار صورة مشرقة عن لبنان، بعد سنوات من المشاهد القاسية التي نقلها الإعلام العالمي خلال الحرب. وتقول شبطيني في حديث لـ"سبوتنيك": "بعد توقف الحرب في لبنان، كان العالم يتحدث عن الدمار والأطفال والحرب. لذلك خطرت لي فكرة الأرزة كي نسلط الضوء على وجه آخر لبلدنا. الجميع تساءل من أين سأحصل على 452 ألف عبوة بلاستيكية خضراء، وهي نادرة، لكن الناس من مختلف المناطق اللبنانية و6 آلاف تلميذ تعاونوا معي لإنجاز هذا العمل".وفي لحظة الإعلان الرسمي، أكدت كينزا الضفراوي، عضو لجنة التحكيم في موسوعة "غينيس"، تحطيم شبطيني الرقم القياسي السابق الذي لم يتجاوز 9 أمتار. وختمت بالقول: "مبروك لكارولين… إنه إنجاز رائع ومعترف به من "غينيس". هذا الإنجاز يمثل اللقب السادس لشبطيني في الموسوعة، وأتمنى لها مزيدا من النجاحات في المستقبل".

