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بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
سبوتنيك عربي
وسط زحمة شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وفي نهار ربيعي مشمس، تلوح في الأفق صور الأبطال على لافتات يحملها الأحفاد والأبناء، وجوه لا تزال تنبض بالحياة رغم رحيلها... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T18:53+0000
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وفي مسيرة "الفوج الخالد"، التي تحولت إلى تقليد سنوي راسخ في وجدان من عرفوا معنى الحرب والسلام، تمشي فالنتينا شيروكوفا، بخطى ثابتة تحمل صورة والدها، وصندوق أوسمته، وإلى جانبها حفيدها الصغير، كأنما تسير بين الماضي والحاضر، في لقاء عابر للزمن.إنها لا تسير وحيدة، بل تحمل معها ذاكرة متقدة وشهادة حية على تضحيات رجل لم يكن مجرّد جندي، بل أبًا وفنانًا وإنسانًا نبض بالحياة رغم كل ما سرقته منه الحرب. في قلب العاصمة اللبنانية، تحكي فالنتينا قصة والدها، أليكسي غورغيفيتش شيروكوف، الضابط الشاب الذي دافع عن وطنه في أشرس المعارك، من كورسك إلى براغ، وترك أثرًا لا يُمحى في ذاكرة من عرفوه ومن لم يعرفوه.في حديثها لـ"سبوتنيك"، لا تروي فالنتينا مجرد سيرة ذاتية، بل تنسج قصة حب ووفاء وصمود، عن جيل واجه الجحيم ليمنحنا الأمل، وعن رجل ظلت روحه تضيء طريق عائلته حتى بعد رحيله. هي قصة والدها، لكنها أيضا قصة وطن، وقصة شعب لم ينسَ ولن ينسى.من طالب إلى ضابط مقاتلولد أليكسي شيروكوف عام 1924، في بلدة دياتكوفو بمقاطعة بريانسك الروسية، وعندما اندلعت الحرب الوطنية العظمى في عام 1941، كان في الـ16 من عمره، وأُجلي مع معهد التقني الذي كان يدرس فيه إلى منطقة الفولغا، حيث عبّر عن رغبته في الانضمام إلى القوات المسلحة السوفييتية.في البداية، قُبل في مدرسة لتدريب الطيارين، لكن بعد معركة ستالينغراد، أُرسل إلى مدرسة للمشاة، وتخرّج منها برتبة ملازم في عام 1943. فور تخرجه، انضم إلى الجيش الأحمر وشارك في معركة كورسك، ضمن الفيلق 32 للحرس، تحت قيادة الجنرال رودينتسيف. هناك نال أول وسام له منها "وسام الشجاعة".على خط النار.. من أوكرانيا إلى برلينواصل أليكسي القتال في صفوف الجبهة الأوكرانية الأولى، مساهمًا في تحرير غرب أوكرانيا، بما في ذلك مدينة لفوف، ثم شارك في المعارك التي خاضها الجيش الأحمر داخل بولندا، عابرًا نهر الـ"أودر" في ظروف شتوية قاسية، قبل أن يشارك في تحرير تشيكوسلوفاكيا والنمسا، ويختم مسيرته القتالية بتحرير براغ، في مايو 1945.معركة كورسك.. شجاعة لا تنسىتحمل فالنتينا في ذاكرتها موقفًا بطوليًا لوالدها خلال معركة كورسك، حين كان في الـ19. روت كيف حاصرهم الألمانيون قرب بروخوروفكا، فاتخذ الجنرال رودينتسيف قرارًا مفاجئًا، "افعلوا كما أفعل"، وهرع الجنود باتجاه الدبابات الألمانية، متشبثين بدرعها الخارجي كي لا يراهم العدو، وتمكنوا بهذه الحيلة من اختراق خطوط العدو والعودة إلى قواتهم.جراح الحرب.. الرصاصة الغادرةبعد انتهاء الحرب، استمر أليكسي في الخدمة العسكرية، وأُرسل إلى غرب أوكرانيا للمشاركة في القضاء على العصابات الـ"بنديرية"، التي كانت ترهب المدنيين، وخلال عملية مداهمة، أصيب برصاصة قناص في ظهره بينما كان يتأكد من سلامة جنوده. الرصاصة استقرت في جسده، وعجز الطب حينها عن معالجته، ما تسبب له بشلل تدريجي انتهى بوفاته عام 1968، عن عمر يناهز 42 عامًا.فنان رغم الألمرغم إصابته، لم يفقد أليكسي روحه أو إبداعه، درس الفن بالمراسلة في معهد ستروغانوف، ورسم لوحات لا تزال تزين منزل العائلة في روسيا ولبنان. كما تعلم العزف على الأكورديون، وكان يغني ويعزف لأصدقائه وعائلته، محتفظا بحيويته حتى الرمق الأخير.قصة حب عبر الزمنتروي فالنتينا أن والدتها، التي لا تزال على قيد الحياة وتبلغ 93 عامًا، كانت معلمة في بلدتهم الصغيرة، وهناك التقت بوالدها، وخلال حديث عن ذكرياتهما في الحرب، اكتشفا أن والدة فالنتينا، حين كانت تلميذة، كتبت رسالة إلى جندي على الجبهة وأرفقتها بكيس تبغ، وقد احتفظ أليكسي بهذه الهدية البسيطة طوال سنوات. كانت تلك الرسالة منها، واعتبرتها فالنتينا "لحظة قدرية" جمعت بين والديها مرتين، في الحرب، ثم في الحياة.الإرث مستمر عبر الأجيالقبل وفاته، أهدى أليكسي ابنته لوحة رسمها بيده بمناسبة عيد ميلادها الـ13، نسخة عن إحدى لوحات الرسام الروسي شيشكين، وكتب عليها "إلى ابنتي فاليا، في عيد ميلادها الـ13، 1968"، لا تزال هذه اللوحة ترافق فالنتينا أينما ذهبت، شاهدة على الحب والتضحية.في "الفوج الخالد".. ذاكرة لا تموتكل عام، تشارك فالنتينا مع عائلتها في مسيرة "الفوج الخالد" في العاصمة بيروت، يحملون صورة أليكسي وأوسمته الملطخة بدمه، ويعبّرون من خلالها عن فخرهم بإرثه. وفي السياق ذاته، أضاف حفيدها رشاد غريزي: "صحيح أنني لم أتعرف إليه شخصيًا، لكنه حيّ في القصص التي نسمعها عنه، وفي الفخر الذي نحمله كل عام خلال المسيرة. أمثاله هم من منحونا وطنًا صامدًا وقويًا".مسيرة "الفوج الخالد" ليست مجرد مسيرة، بل صرخة شعبية، كما تصفها فالنتينا، تؤكد أن الوطن لا يبنى إلا بتضحيات الأبطال.وختمت قائلة: "بلادنا لا تزال تنهض، ولا تزال تحمل راية النصر، تمامًا كما حملها أولئك الأبطال الذين حرّروا العالم من الفاشية والكراهية. لن ننساهم أبدًا".بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلاخبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
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حصري, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, الذكرى الثمانين للنصر
حصري, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, الذكرى الثمانين للنصر

بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ

18:53 GMT 08.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
وسط زحمة شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وفي نهار ربيعي مشمس، تلوح في الأفق صور الأبطال على لافتات يحملها الأحفاد والأبناء، وجوه لا تزال تنبض بالحياة رغم رحيلها منذ عقود.
وفي مسيرة "الفوج الخالد"، التي تحولت إلى تقليد سنوي راسخ في وجدان من عرفوا معنى الحرب والسلام، تمشي فالنتينا شيروكوفا، بخطى ثابتة تحمل صورة والدها، وصندوق أوسمته، وإلى جانبها حفيدها الصغير، كأنما تسير بين الماضي والحاضر، في لقاء عابر للزمن.
إنها لا تسير وحيدة، بل تحمل معها ذاكرة متقدة وشهادة حية على تضحيات رجل لم يكن مجرّد جندي، بل أبًا وفنانًا وإنسانًا نبض بالحياة رغم كل ما سرقته منه الحرب. في قلب العاصمة اللبنانية، تحكي فالنتينا قصة والدها، أليكسي غورغيفيتش شيروكوف، الضابط الشاب الذي دافع عن وطنه في أشرس المعارك، من كورسك إلى براغ، وترك أثرًا لا يُمحى في ذاكرة من عرفوه ومن لم يعرفوه.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
في حديثها لـ"سبوتنيك"، لا تروي فالنتينا مجرد سيرة ذاتية، بل تنسج قصة حب ووفاء وصمود، عن جيل واجه الجحيم ليمنحنا الأمل، وعن رجل ظلت روحه تضيء طريق عائلته حتى بعد رحيله. هي قصة والدها، لكنها أيضا قصة وطن، وقصة شعب لم ينسَ ولن ينسى.

من طالب إلى ضابط مقاتل

ولد أليكسي شيروكوف عام 1924، في بلدة دياتكوفو بمقاطعة بريانسك الروسية، وعندما اندلعت الحرب الوطنية العظمى في عام 1941، كان في الـ16 من عمره، وأُجلي مع معهد التقني الذي كان يدرس فيه إلى منطقة الفولغا، حيث عبّر عن رغبته في الانضمام إلى القوات المسلحة السوفييتية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
في البداية، قُبل في مدرسة لتدريب الطيارين، لكن بعد معركة ستالينغراد، أُرسل إلى مدرسة للمشاة، وتخرّج منها برتبة ملازم في عام 1943. فور تخرجه، انضم إلى الجيش الأحمر وشارك في معركة كورسك، ضمن الفيلق 32 للحرس، تحت قيادة الجنرال رودينتسيف. هناك نال أول وسام له منها "وسام الشجاعة".

على خط النار.. من أوكرانيا إلى برلين

واصل أليكسي القتال في صفوف الجبهة الأوكرانية الأولى، مساهمًا في تحرير غرب أوكرانيا، بما في ذلك مدينة لفوف، ثم شارك في المعارك التي خاضها الجيش الأحمر داخل بولندا، عابرًا نهر الـ"أودر" في ظروف شتوية قاسية، قبل أن يشارك في تحرير تشيكوسلوفاكيا والنمسا، ويختم مسيرته القتالية بتحرير براغ، في مايو 1945.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

معركة كورسك.. شجاعة لا تنسى

تحمل فالنتينا في ذاكرتها موقفًا بطوليًا لوالدها خلال معركة كورسك، حين كان في الـ19. روت كيف حاصرهم الألمانيون قرب بروخوروفكا، فاتخذ الجنرال رودينتسيف قرارًا مفاجئًا، "افعلوا كما أفعل"، وهرع الجنود باتجاه الدبابات الألمانية، متشبثين بدرعها الخارجي كي لا يراهم العدو، وتمكنوا بهذه الحيلة من اختراق خطوط العدو والعودة إلى قواتهم.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وقالت فالنتينا: "فقط من يمتلك شجاعة استثنائية يمكنه أن يفعل ذلك من أجل وطنه".

جراح الحرب.. الرصاصة الغادرة

بعد انتهاء الحرب، استمر أليكسي في الخدمة العسكرية، وأُرسل إلى غرب أوكرانيا للمشاركة في القضاء على العصابات الـ"بنديرية"، التي كانت ترهب المدنيين، وخلال عملية مداهمة، أصيب برصاصة قناص في ظهره بينما كان يتأكد من سلامة جنوده. الرصاصة استقرت في جسده، وعجز الطب حينها عن معالجته، ما تسبب له بشلل تدريجي انتهى بوفاته عام 1968، عن عمر يناهز 42 عامًا.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

فنان رغم الألم

رغم إصابته، لم يفقد أليكسي روحه أو إبداعه، درس الفن بالمراسلة في معهد ستروغانوف، ورسم لوحات لا تزال تزين منزل العائلة في روسيا ولبنان. كما تعلم العزف على الأكورديون، وكان يغني ويعزف لأصدقائه وعائلته، محتفظا بحيويته حتى الرمق الأخير.

قصة حب عبر الزمن

تروي فالنتينا أن والدتها، التي لا تزال على قيد الحياة وتبلغ 93 عامًا، كانت معلمة في بلدتهم الصغيرة، وهناك التقت بوالدها، وخلال حديث عن ذكرياتهما في الحرب، اكتشفا أن والدة فالنتينا، حين كانت تلميذة، كتبت رسالة إلى جندي على الجبهة وأرفقتها بكيس تبغ، وقد احتفظ أليكسي بهذه الهدية البسيطة طوال سنوات. كانت تلك الرسالة منها، واعتبرتها فالنتينا "لحظة قدرية" جمعت بين والديها مرتين، في الحرب، ثم في الحياة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

الإرث مستمر عبر الأجيال

قبل وفاته، أهدى أليكسي ابنته لوحة رسمها بيده بمناسبة عيد ميلادها الـ13، نسخة عن إحدى لوحات الرسام الروسي شيشكين، وكتب عليها "إلى ابنتي فاليا، في عيد ميلادها الـ13، 1968"، لا تزال هذه اللوحة ترافق فالنتينا أينما ذهبت، شاهدة على الحب والتضحية.

بعد سنوات، درست فالنتينا في موسكو، وهناك التقت بشاب لبناني يدعى حسن، أصبح لاحقًا زوجها. أنشآ معا أسرة في لبنان، وأورثا أبناءهما وأحفادهما فخرهما بجذورهما وبقصة الجد الذي قاتل ببسالة في سبيل وطنه.

في "الفوج الخالد".. ذاكرة لا تموت

كل عام، تشارك فالنتينا مع عائلتها في مسيرة "الفوج الخالد" في العاصمة بيروت، يحملون صورة أليكسي وأوسمته الملطخة بدمه، ويعبّرون من خلالها عن فخرهم بإرثه.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وقالت فالنتينا: "لو كان والدي بيننا اليوم، لقلت له، شكرًا من القلب. أنحني لك احترامًا، ولكل رفاقك الذين قاتلوا لأجلنا. أنتم أحياء في ذاكرتنا وفي قلوبنا".

وفي السياق ذاته، أضاف حفيدها رشاد غريزي: "صحيح أنني لم أتعرف إليه شخصيًا، لكنه حيّ في القصص التي نسمعها عنه، وفي الفخر الذي نحمله كل عام خلال المسيرة. أمثاله هم من منحونا وطنًا صامدًا وقويًا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بطولة خالدة.. فالنتينا شيروكوفا تروي قصة والدها الضابط الذي خاض معارك التحرير حتى براغ
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مسيرة "الفوج الخالد" ليست مجرد مسيرة، بل صرخة شعبية، كما تصفها فالنتينا، تؤكد أن الوطن لا يبنى إلا بتضحيات الأبطال.
وختمت قائلة: "بلادنا لا تزال تنهض، ولا تزال تحمل راية النصر، تمامًا كما حملها أولئك الأبطال الذين حرّروا العالم من الفاشية والكراهية. لن ننساهم أبدًا".
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