https://sarabic.ae/20250508/بوتين-نشهد-اليوم-إرساء-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-1100322594.html

بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا

بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العالم يشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T17:33+0000

2025-05-08T17:33+0000

2025-05-08T18:31+0000

روسيا

العالم

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وقال بوتين، خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرف قادة الدول الأجنبية، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية: "اليوم، مع إرساء نظام عالمي أكثر عدلًا، تتعاظم أهمية وضرورة الأمم المتحدة مرة أخرى".وأضاف: "يُعد التاسع من مايو تاريخًا مقدسًا لشعبنا متعدد الجنسيات. لقد لعب الاتحاد السوفييتي دورًا حاسمًا في هزيمة النازية. هذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحدٍ طمسها أو تشويهها أو انتحالها".وأشار بوتين إلى أن آباء وأجداد وأجداد شعب بلادنا حققوا إنجازًا لن تتلاشى عظمته أبدا. وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه لزعماء الدول ورؤساء الوفود، الذين قدموا إلى موسكو لتكريم ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى.وأضاف: "لن ننسى حلفاءنا ورفاقنا في النضال المقدس (ضد النازية). إن الجهود المشتركة لشعوب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أدت إلى النصر".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تدافع عن الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة للجميع وتدعو المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن في حل المشاكل الحالية، ما يضمن السلام لجميع شعوب الأرض.وأردف: "إنني على ثقة بأن مثل هذا النهج وحده سيضمن السلام الدائم والازدهار وتكافؤ الفرص لجميع شعوب العالم، وروسيا مستعدة لمثل هذا العمل المشترك البناء".وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية.لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصينبوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين

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