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بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
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بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العالم يشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T17:33+0000
2025-05-08T18:31+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرف قادة الدول الأجنبية، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية: "اليوم، مع إرساء نظام عالمي أكثر عدلًا، تتعاظم أهمية وضرورة الأمم المتحدة مرة أخرى".وأضاف: "يُعد التاسع من مايو تاريخًا مقدسًا لشعبنا متعدد الجنسيات. لقد لعب الاتحاد السوفييتي دورًا حاسمًا في هزيمة النازية. هذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحدٍ طمسها أو تشويهها أو انتحالها".وأشار بوتين إلى أن آباء وأجداد وأجداد شعب بلادنا حققوا إنجازًا لن تتلاشى عظمته أبدا. وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه لزعماء الدول ورؤساء الوفود، الذين قدموا إلى موسكو لتكريم ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى.وأضاف: "لن ننسى حلفاءنا ورفاقنا في النضال المقدس (ضد النازية). إن الجهود المشتركة لشعوب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أدت إلى النصر".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تدافع عن الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة للجميع وتدعو المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن في حل المشاكل الحالية، ما يضمن السلام لجميع شعوب الأرض.وأردف: "إنني على ثقة بأن مثل هذا النهج وحده سيضمن السلام الدائم والازدهار وتكافؤ الفرص لجميع شعوب العالم، وروسيا مستعدة لمثل هذا العمل المشترك البناء".وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية.لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصينبوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-روسيا-والصين-ستقاومان-محاولات-تغيير-الحقائق-بشأن-نتائج-الحرب-العالمية-الثانية-1100286092.html
https://sarabic.ae/20250508/زعماء-وصلوا-إلى-موسكو-للاحتفال-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100314484.html
https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا

17:33 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 18:31 GMT 08.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العالم يشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا.
وقال بوتين، خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرف قادة الدول الأجنبية، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية: "اليوم، مع إرساء نظام عالمي أكثر عدلًا، تتعاظم أهمية وضرورة الأمم المتحدة مرة أخرى".
وأضاف: "يُعد التاسع من مايو تاريخًا مقدسًا لشعبنا متعدد الجنسيات. لقد لعب الاتحاد السوفييتي دورًا حاسمًا في هزيمة النازية. هذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحدٍ طمسها أو تشويهها أو انتحالها".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
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أمس, 20:16 GMT
وأشار بوتين إلى أن آباء وأجداد وأجداد شعب بلادنا حققوا إنجازًا لن تتلاشى عظمته أبدا.

لقد خاضوا معركة مميتة من أجل وطنهم، ومن أجل حقهم في تقرير مصيرهم باستقلالية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ،إلى روسيا، يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
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زعماء وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
14:58 GMT
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه لزعماء الدول ورؤساء الوفود، الذين قدموا إلى موسكو لتكريم ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى.

أولًا، أرحب بكم بحرارة وأشكركم جزيل الشكر، أصدقاؤنا وشركاؤنا الموثوق بهم. لقد أتيتم إلى موسكو لتشاركونا فرحة يوم النصر على النازية، وتكريمًا لذكرى الأبطال الذين أنقذوا البشرية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "لن ننسى حلفاءنا ورفاقنا في النضال المقدس (ضد النازية). إن الجهود المشتركة لشعوب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أدت إلى النصر".
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو
أمس, 15:50 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تدافع عن الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة للجميع وتدعو المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن في حل المشاكل الحالية، ما يضمن السلام لجميع شعوب الأرض.

وقال: "علاقاتنا وعملنا المشترك مبني على قيم وتطلعات مشتركة. ندافع عن العدالة والمساواة، ونؤكد على قيم الصداقة وحسن الجوار، ونسعى إلى الوئام والاحترام المتبادل، ونراعي آراء ومصالح الجميع، ونسعى إلى أمن متساوٍ لا يتجزأ للجميع".

وأردف: "إنني على ثقة بأن مثل هذا النهج وحده سيضمن السلام الدائم والازدهار وتكافؤ الفرص لجميع شعوب العالم، وروسيا مستعدة لمثل هذا العمل المشترك البناء".
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية.
لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب الدول الأخرى.. أهم بنود البيان الصارد عن روسيا والصين
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