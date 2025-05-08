بوتين: نشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا
17:33 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 18:31 GMT 08.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العالم يشهد اليوم إرساء نظام عالمي أكثر عدلا.
وقال بوتين، خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرف قادة الدول الأجنبية، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على النازية: "اليوم، مع إرساء نظام عالمي أكثر عدلًا، تتعاظم أهمية وضرورة الأمم المتحدة مرة أخرى".
📹 كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مأدبة غداء يقيمها على شرف رؤساء الوفود الأجنبية والضيوف الذين وصلوا للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.#عيد_النصر_80#Победа80 pic.twitter.com/vLfbZkTfX6— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 8, 2025
وأضاف: "يُعد التاسع من مايو تاريخًا مقدسًا لشعبنا متعدد الجنسيات. لقد لعب الاتحاد السوفييتي دورًا حاسمًا في هزيمة النازية. هذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحدٍ طمسها أو تشويهها أو انتحالها".
وأشار بوتين إلى أن آباء وأجداد وأجداد شعب بلادنا حققوا إنجازًا لن تتلاشى عظمته أبدا.
لقد خاضوا معركة مميتة من أجل وطنهم، ومن أجل حقهم في تقرير مصيرهم باستقلالية.
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه لزعماء الدول ورؤساء الوفود، الذين قدموا إلى موسكو لتكريم ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى.
أولًا، أرحب بكم بحرارة وأشكركم جزيل الشكر، أصدقاؤنا وشركاؤنا الموثوق بهم. لقد أتيتم إلى موسكو لتشاركونا فرحة يوم النصر على النازية، وتكريمًا لذكرى الأبطال الذين أنقذوا البشرية.
وأضاف: "لن ننسى حلفاءنا ورفاقنا في النضال المقدس (ضد النازية). إن الجهود المشتركة لشعوب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أدت إلى النصر".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تدافع عن الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة للجميع وتدعو المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن في حل المشاكل الحالية، ما يضمن السلام لجميع شعوب الأرض.
وقال: "علاقاتنا وعملنا المشترك مبني على قيم وتطلعات مشتركة. ندافع عن العدالة والمساواة، ونؤكد على قيم الصداقة وحسن الجوار، ونسعى إلى الوئام والاحترام المتبادل، ونراعي آراء ومصالح الجميع، ونسعى إلى أمن متساوٍ لا يتجزأ للجميع".
وأردف: "إنني على ثقة بأن مثل هذا النهج وحده سيضمن السلام الدائم والازدهار وتكافؤ الفرص لجميع شعوب العالم، وروسيا مستعدة لمثل هذا العمل المشترك البناء".
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية.