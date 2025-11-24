https://sarabic.ae/20251124/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الرئيس-السيسي-أحبط-تهجير-الفلسطينيين-والمحاولات-الإسرائيلية-لم-تتوقف-1107448537.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الرئيس السيسي أحبط تهجير الفلسطينيين والمحاولات الإسرائيلية لم تتوقف

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الرئيس السيسي أحبط تهجير الفلسطينيين والمحاولات الإسرائيلية لم تتوقف

علق الدكتور بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على حديث رئيس المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي...

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مصر لعبت دورا حاسما في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي حقيقية يعلمها الجميع، معتبرًا أن حديث رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يؤكد على هذه الحقيقة.وقال إن هذه التصريحات تأتي ضمن الإقرار بإفشال المخطط الإسرائيلي للتهجير، والتحريض على مصر، مشددا على الحاجة المستمرة للنضال من أجل إفشال نفس المخططات التي تسعى إسرائيل إلى إعادة طرحها وتنفيذها بوسائل مختلفة.وأشار إلى أن الرئيس المصري عبر بصورة حاسمة عن الموقف برفض التهجير وعن أن مصر لا يمكن أن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وقد دللت تصريحاته المختلفة، والإجراءات على الأرض والفعالية الدبلوماسية والسياسية المصرية استنادا لذلك على مدة الجدية في هذا الموقف ما أدى لإفشال هذا المشروع.وأوضح أن اعتراف رئيس الموساد السابق بإفشال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخططات التهجير المطروحة للفلسطينيين، يؤكد على ترابط المصالح الوطنية بين فلسطين ومصر في مواجهة مثل هذه المخططات الخطيرة.ويرى الصالحي أن إعادة هذه الأحاديث الآن، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل بغزة ولبنان وسوريا وغيرها، هو استحضار محدد لمعاودة تنفيذ هذا المشروع، الأمر الذي سارع المجتمع الدولي لمعارضته.وأنهى حديثه قائلًا: "الموقف الفلسطيني الذي يؤكد على استمرار التمسك بوقف النار رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، وحرص مصر على إظهار هذا الموقف وتجديده، يمثل استمرارا في قطع الطريق على تحقيق مخطط إسرائيل الإجرامي وعزله دوليا".ويكشف يوسي كوهين في كتاب، أنه كان صاحب خطة ترحيل نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من غزة إلى سيناء المصرية، رداً على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.ويقول إن خطته كانت تقضي بأن تكون هذه الهجرة مؤقتة، موضحاً أن الكابنيت الإسرائيلي وافق على الخطة، وعلى تكليفه بإقناع دول عربية بها، باعتبار أنها تهدف إلى خفض عدد الإصابات بين المدنيين.ويشير إلى أنه زار عواصم عربية لتسويق الخطة، لكنه واجه رفضا واسعا خشية تحول "التهجير المؤقت" إلى دائم، فعرض تقديم ضمانات دولية، بيد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسم الجدل ورفض الخطة بشكل قطعي ونهائي.

