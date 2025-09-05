https://sarabic.ae/20250905/رئيس-سابق-لـالموساد-نتنياهو-يتحمل-مسؤولية-كل-ما-حدث-في-طوفان-الأقصى-1104523654.html

رئيس سابق لـ"الموساد": نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما حدث في "طوفان الأقصى"

رئيس سابق لـ"الموساد": نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما حدث في "طوفان الأقصى"

صرّح رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية كل ما حدث في عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها "حماس"

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الخميس، مقابلة مع يوسي كوهين، دعا خلالها إلى تغيير القيادة السياسية في إسرائيل، مؤكدا أنه كان يتوجب على نتنياهو الاستقالة فورا بعد هجوم السابع من أكتوبر.أضاف كوهين أنه "كان على نتنياهو تحمل المسؤولية، والإعلان عن موعد للانتخابات، وهذا أمر واضح، كل ما حدث في 7 أكتوبر، هو مسؤولية رئيس الحكومة، إلى جانب جميع الأطراف المسؤولة الأخرى".وأشار يوسي كوهين إلى أنه لم يتحدث مع نتنياهو "منذ وقت طويل، عام ونصف على الأقل".وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها لـ"أبو عبيدة" المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الذي أعلن السبت الماضي، اغتياله، دون أن تؤكد ذلك الحركة أو تنفيه.جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، أمس الخميس، بعنوان "جيش الدفاع يكشف صورة جديدة لـ"أبو عبيدة".وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على المتحدث باسم الجناح العسكري"، مشيرا إلى أنه عثر على "وثيقة من قطاع غزة تظهر (على حد زعمه) كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.وفي اليوم التالي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان "حماس"، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".

الأخبار

