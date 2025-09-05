رئيس سابق لـ"الموساد": نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما حدث في "طوفان الأقصى"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
https://sarabic.ae/20250905/رئيس-سابق-لـالموساد-نتنياهو-يتحمل-مسؤولية-كل-ما-حدث-في-طوفان-الأقصى-1104523654.html
رئيس سابق لـ"الموساد": نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما حدث في "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
2025-09-05T06:17+0000
2025-09-05T06:26+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الخميس، مقابلة مع يوسي كوهين، دعا خلالها إلى تغيير القيادة السياسية في إسرائيل، مؤكدا أنه كان يتوجب على نتنياهو الاستقالة فورا بعد هجوم السابع من أكتوبر.أضاف كوهين أنه "كان على نتنياهو تحمل المسؤولية، والإعلان عن موعد للانتخابات، وهذا أمر واضح، كل ما حدث في 7 أكتوبر، هو مسؤولية رئيس الحكومة، إلى جانب جميع الأطراف المسؤولة الأخرى".وأشار يوسي كوهين إلى أنه لم يتحدث مع نتنياهو "منذ وقت طويل، عام ونصف على الأقل".وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها لـ"أبو عبيدة" المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الذي أعلن السبت الماضي، اغتياله، دون أن تؤكد ذلك الحركة أو تنفيه.جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، أمس الخميس، بعنوان "جيش الدفاع يكشف صورة جديدة لـ"أبو عبيدة".وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على المتحدث باسم الجناح العسكري"، مشيرا إلى أنه عثر على "وثيقة من قطاع غزة تظهر (على حد زعمه) كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.وفي اليوم التالي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان "حماس"، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".
رئيس سابق لـ"الموساد": نتنياهو يتحمل مسؤولية كل ما حدث في "طوفان الأقصى"

06:17 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 06:26 GMT 05.09.2025)
صرّح رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية كل ما حدث في عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الخميس، مقابلة مع يوسي كوهين، دعا خلالها إلى تغيير القيادة السياسية في إسرائيل، مؤكدا أنه كان يتوجب على نتنياهو الاستقالة فورا بعد هجوم السابع من أكتوبر.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
جنود إسرائيليون: إهمال القادة تسبب بمقتل وإصابة جنود في غزة
2 سبتمبر, 13:30 GMT
أضاف كوهين أنه "كان على نتنياهو تحمل المسؤولية، والإعلان عن موعد للانتخابات، وهذا أمر واضح، كل ما حدث في 7 أكتوبر، هو مسؤولية رئيس الحكومة، إلى جانب جميع الأطراف المسؤولة الأخرى".
وأشار يوسي كوهين إلى أنه لم يتحدث مع نتنياهو "منذ وقت طويل، عام ونصف على الأقل".
وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها لـ"أبو عبيدة" المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الذي أعلن السبت الماضي، اغتياله، دون أن تؤكد ذلك الحركة أو تنفيه.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، أمس الخميس، بعنوان "جيش الدفاع يكشف صورة جديدة لـ"أبو عبيدة".
وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على المتحدث باسم الجناح العسكري"، مشيرا إلى أنه عثر على "وثيقة من قطاع غزة تظهر (على حد زعمه) كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.
وفي اليوم التالي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان "حماس"، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".
