إيران تعلن إطلاق 3 أقمار صناعية للاستشعار عن بعد الأحد المقبل

إيران تعلن إطلاق 3 أقمار صناعية للاستشعار عن بعد الأحد المقبل

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإيرانية قررت إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية للاستشعار عن بُعد يوم الأحد القادم. 25.11.2025

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإيرانية قررت إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة للاستشعار عن بُعد من أجل تقديم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه.وقالت إنه "سيتم إطلاق القمر الصناعي "كوثر 1.5" إلى مدار الأرض في يوم الأحد المقبل، حيث يمثل هذا الإطلاق جزءا من برنامج إرسال ثلاثة أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد".وتشمل هذه الأقمار "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر 1.5"، والمقرر أن تقدم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه، على أن يتم تنفيذ هذا الإطلاق من روسيا باستخدام الصاروخ الحامل "سويوز".وأوضحت الوكالة أنه "تم تحديد تاريخ 28 نوفمبر كموعد أولي لإطلاق القمر الصناعي "كوثر 1.5". ومع ذلك، وفقا لإجراءات المهام الفضائية، هناك احتمال لتغيير موعد الإطلاق"، دون ذكر تفاصيل أخرى. وكانت إيران قد أعلنت، في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المطوّر "دونماي 1"، وهو أول قمر صناعي مزدوج المهام، يجمع بين مهام الاستشعار عن بعد والاتصالات.وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية في إيران، حسين شهرابي، أن القمرين السابقين "کوثر" و"هدهد"، اللذين أُطلقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حققا نجاحات كبيرة في الاختبارات، إذ وصل "کوثر" إلى نحو 90% من أهدافه، بينما حقق "هدهد" قرابة 70%، مع الإقرار بعدم النجاح الكامل في بعض الجوانب.وأشار إلى أن "کوثر" لم يتمكن من إنتاج صور بسبب خلل في الربط بين نظام التحكم في الوضعية ونظام الطاقة الشمسية، رغم نجاحه في استقبال الإشارات من المدار، ما أدى إلى الحاجة لتطوير نسخة هجينة جديدة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.و"تم تصميم المشروع الجديد "دونماي 1" على أساس دمج مهام قمري "کوثر" و"هدهد"، وحل مشاكل الاتصال بين نظام التحكم والطاقة الشمسية، وزيادة عدد الخلايا الشمسية وتحسين أنظمة الاتصال، مع إضافة وصلة "إس – براند" للتحكم الكامل من الأرض"، بحسب شهرابي.وأكد حسين شهرابي أن هناك جهودا لتطوير التطبيقات الأرضية للأقمار الصناعية وإبرام اتفاقية تعاون دولية في هذا المجال قبل الإطلاق، لتعظيم الاستفادة العلمية والتقنية من المشروع.

