الرئيس النيجيري يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات من مدرسة في شمال غربي البلاد

أمساليوم
بث مباشر
أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، مساء الثلاثاء، عن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات في ولاية كيبي شمال غربي البلاد على يد مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي.
الجزائر- سبوتنيك. وكتب تيبونو على حسابه في منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "تم إنقاذ جميع التلميذات المختطفات في ولاية كيبي بأمان. يجب أن أشيد بقواتنا الأمنية على استجابتها السريعة، وبالآباء والمجتمع على قوتهم خلال هذه الفترة".
وأضاف "ردا على عمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية الأخيرة، أمرت بفرض طوق أمني كامل فوق الغابات في ولاية كوارا. ستحافظ القوات الجوية على المراقبة المستمرة للمناطق النائية، ومزامنة العمليات مع الوحدات البرية لتحديد جميع العناصر المعادية وعزلها وتحييدها بشكل فعال. ويمتد هذا التوجيه أيضا إلى محور كيبي والنيجر"
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية، الأحد الماضي، بتمكن 50 طالبا مختطفا من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية بولاية النيجر غربي البلاد من الفرار من خاطفيهم والعودة إلى ذويهم.
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
راديو
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرقي البلاد بعد تحذيرات ترامب
10 نوفمبر, 07:28 GMT
وأمرت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا بإغلاق 41 مدرسة، فيما أصدر حكام ولايات كوارا، وبلاتو، والنيجر، وبينوي، وكاتسينا قرارات بغلق المدارس في ولاياتهم بسبب انعدام الأمن واختطاف الطلبة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية السبت الماضي.
وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر إثر مهاجمة قطاع طرق مسلحين مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في منطقة أغوارا بولاية النيجر، واختطاف 215 طالبا و12 معلما.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الشرطة النيجيرية في بيان أن مجموعة مسلحة اختطفت 25 طالبة من مدرسة ثانوية للفتيات في ولاية كيبي شمال غربي البلاد.
كما أفادت وسائل إعلام نيجيرية، الأسبوع الماضي، بمقتل 16 شخصا واختطاف 42 آخرين في هجمات مسلحة على منطقة ماشيغو بولاية النيجر وسط البلاد.
ردا على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري.. نيجيريا تنفي الاضطهاد الديني وتحذر من "سودان ثان"
