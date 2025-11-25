https://sarabic.ae/20251125/الرئيس-النيجيري-يعلن-إنقاذ-جميع-الطالبات-المختطفات-من-مدرسة-في-ولاية-كيبي-شمال-غربي-البلاد-1107495284.html
الرئيس النيجيري يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات من مدرسة في شمال غربي البلاد
21:43 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 21:44 GMT 25.11.2025)
أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، مساء الثلاثاء، عن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات في ولاية كيبي شمال غربي البلاد على يد مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي.
الجزائر- سبوتنيك. وكتب تيبونو على حسابه في منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "تم إنقاذ جميع التلميذات المختطفات في ولاية كيبي بأمان. يجب أن أشيد بقواتنا الأمنية على استجابتها السريعة، وبالآباء والمجتمع على قوتهم خلال هذه الفترة".
وأضاف "ردا على عمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية الأخيرة، أمرت بفرض طوق أمني كامل فوق الغابات في ولاية كوارا. ستحافظ القوات الجوية على المراقبة المستمرة للمناطق النائية، ومزامنة العمليات مع الوحدات البرية لتحديد جميع العناصر المعادية وعزلها وتحييدها بشكل فعال. ويمتد هذا التوجيه أيضا إلى محور كيبي والنيجر"
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية، الأحد الماضي، بتمكن 50 طالبا مختطفا من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية بولاية النيجر غربي البلاد من الفرار من خاطفيهم والعودة إلى ذويهم.
وأمرت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا بإغلاق 41 مدرسة، فيما أصدر حكام ولايات كوارا، وبلاتو، والنيجر، وبينوي، وكاتسينا قرارات بغلق المدارس في ولاياتهم بسبب انعدام الأمن واختطاف الطلبة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية السبت الماضي.
وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر إثر مهاجمة قطاع طرق مسلحين مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في منطقة أغوارا بولاية النيجر، واختطاف 215 طالبا و12 معلما.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الشرطة النيجيرية في بيان أن مجموعة مسلحة اختطفت 25 طالبة من مدرسة ثانوية للفتيات في ولاية كيبي شمال غربي البلاد.
كما أفادت وسائل إعلام نيجيرية، الأسبوع الماضي، بمقتل 16 شخصا واختطاف 42 آخرين في هجمات مسلحة على منطقة ماشيغو بولاية النيجر وسط البلاد.