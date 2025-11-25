https://sarabic.ae/20251125/انقراض-الحشرات-يهدد-إمدادات-الغذاء-في-العالم-1107448351.html

انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم

انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم

سبوتنيك عربي

دقّ علماء البيئة ناقوس الخطر بشأن التراجع الحاد في أعداد الحشرات الملقحة للنباتات خلال الفترة الأخيرة مما يهدد الأمن الغذائي في العالم. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T10:00+0000

2025-11-25T10:00+0000

2025-11-25T10:00+0000

راديو

مرايا العلوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107448172_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_121b95f8282c5f845872924e1093346b.png

انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم سبوتنيك عربي انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم

وفي دراسة نشرتها مجلة علمية، قالت شيريل شولتز، عالمة البيئة في جامعة ولاية واشنطن، إن هناك انخفاضًا حادًّا في الحشرات الطائرة الملقحة للعديد من المحاصيل، وهذا التراجع الحاد من شأنه أن يعطل النظم البيئية حول العالم، وقد يعرض إمدادات الغذاء العالمية للخطر.وأوضحت الخبيرة أن "الاستخدام المكثف والعشوائي للمبيدات الكيميائية، لا يقتل الآفات الضارة فقط، بل يقضي أيضًا على الحشرات النافعة مثل الحشرات الملقحة والمفترسة والمتطفلة التي تتحكم طبيعيًا في الآفات، كما أن التوسع الحضري والعمراني على حساب الأراضي الزراعية يسهم في إبادة مزيد من الحشرات بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي ترفع درجات الحرارة وتخلّ بدورة حياة الحشرات، فتتسارع أو تتباطأ أو تنهار تمامًا". وحذرت صبور من أن "تناقص أعداد الحشرات يخلّ التوازن البيئي بالكامل، حيث تتكاثر الآفات دون مفترس طبيعي، ويقل التلقيح، فتنخفض كميات المحاصيل وجودتها، وترتفع الأسعار"، مشيرة إلى أن غياب سياسات زراعية تعنى بهذه المشكلة سببه اعتقاد المسؤولين أنه "أمر ثانوي لكنه يمثل أساس النظام البيئي الذي نعتمد عليه يوميًا لنأكل". وأكدت أن "الوقت ينفذ، والحل يبدأ بتقليل المبيدات، وإعادة التوازن قبل فوات الأوان".ضعف المجال المغناطيسي للأرض يهدد الأقمار الاصطناعيةرصد العلماء ضعفًا متسارعًا للمجال المغناطيسي للأرض بطريقة مثيرة حيث يصل إلى 60% أقل من معدله الطبيعي في منطقة تقع في قلب المحيط الأطلسي الجنوبي، وتحديدًا في المنطقة الممتدة من سواحل زيمبابوي شرقًا إلى أمريكا الجنوبية غربًا، مما يخلق ما يُعرف علميًا بـ "شذوذ جنوب الأطلسي" (South Atlantic Anomaly)، وهو أكبر وأخطر نقطة ضعف في المجال المغناطيسي للأرض الذي يمثل الدرع الواقي الذي يحمي الحياة على الأرض من العواصف الشمسية والإشعاع الكوني القاتل. تكمن خطورة هذا الأمر في أن كل قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض يمر عبر هذه المنطقة عدة مرات يوميًا وفي كل مرور، تتعرض الأقمار الاصطناعية لقصف عنيف من البروتونات عالية الطاقة، مما يتسبب في أعطال إلكترونية مفاجئة تُعرف باسم "Single Event Upsets". ومع هذه الضربات قد فقدت بعض الأقمار أجهزة كاملة، واضطر المهندسون لإيقاف أجزاء حساسة من بعضها مؤقتًا أثناء مرورها في هذه المنطقة. فيما تشهد شبكات الاتصال العالمية وأنظمة تحديد المواقع "GPS" اضطرابات دورية بسبب هذا الشذوذ.اكتشاف دور للخلايا الدماغية يسهم في فهم التوحدكشفت دراسة حديثة لنماذج مصغرة من الأدمغة عن دور "لم يكن معترفًا به" للخلايا الدبقية الصغيرة، وهو نوع من الخلايا الموجودة داخل الدماغ البشري، ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في فهم كيفية ظهور اضطرابات مثل التوحد.وتربط الدراسة اضطرابات مختلفة بمشكلات في الخلايا العصبية الداخلية، بما في ذلك الصرع والتوحد والفصام. واكتشف الباحثون في هذه الدراسة قوة تدفع الخلايا العصبية الداخلية إلى التكاثر في الدماغ البشري النامي - ويقولون إنها قد تكون خاصية فريدة من نوعها لجنسنا البشري.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مرايا العلوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио