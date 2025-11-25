https://sarabic.ae/20251125/فرنسا--توقيف-4-أشخاص-جدد-في-قضية-سرقة-مجوهرات-اللوفر-1107488319.html

فرنسا.. توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس، اليوم الثلاثاء، توقيف 4 أشخاص إضافيين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، والتي وقعت في شهر أكتوبر الماضي. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية أوقفت رجلين وامرأتين من منطقة باريس في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية.ويأتي هذا فيما لم تسترد بعد القطع المسروقة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليون دولار أمريكي.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر. وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مطلع الشهر الجاري، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق المعرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز. وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.

