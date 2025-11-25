فرنسا.. توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/فرنسا--توقيف-4-أشخاص-جدد-في-قضية-سرقة-مجوهرات-اللوفر-1107488319.html
فرنسا.. توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر
فرنسا.. توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس، اليوم الثلاثاء، توقيف 4 أشخاص إضافيين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، والتي وقعت في شهر أكتوبر الماضي. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T17:20+0000
2025-11-25T17:20+0000
أخبار فرنسا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106405501_0:87:1678:1031_1920x0_80_0_0_228f99a95ac028a9d8a1c4135c6f5803.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية أوقفت رجلين وامرأتين من منطقة باريس في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية.ويأتي هذا فيما لم تسترد بعد القطع المسروقة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليون دولار أمريكي.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر. وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مطلع الشهر الجاري، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق المعرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز. وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
https://sarabic.ae/20251106/تقرير-فرنسي-يكشف-ثغرات-أمنية-في-متحف-اللوفر-1106800801.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106405501_94:0:1585:1118_1920x0_80_0_0_f50efd35e41037971a4cf292142fb3c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار

فرنسا.. توقيف 4 أشخاص جدد في قضية سرقة مجوهرات اللوفر

17:20 GMT 25.11.2025
© AP Photo / Emma Da Silvaجنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
جنود فرنسيون يقومون بدوريات في محيط متحف اللوفر، بينما يصطف الناس في طوابير لمحاولة دخوله بعد تعرضه لعملية سرقة، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
تابعنا عبر
أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس، اليوم الثلاثاء، توقيف 4 أشخاص إضافيين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر، والتي وقعت في شهر أكتوبر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية أوقفت رجلين وامرأتين من منطقة باريس في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية.
متحف اللوفر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
تقرير فرنسي يكشف ثغرات أمنية في متحف "اللوفر"
6 نوفمبر, 12:45 GMT
ويأتي هذا فيما لم تسترد بعد القطع المسروقة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 102 مليون دولار أمريكي.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر.
وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مطلع الشهر الجاري، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.
وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.
واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق المعرض في الطابق الأول.
وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز. وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала