بث مباشر
وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل إجراءات ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمننا المائي
وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل إجراءات ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمننا المائي
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن نهر النيل يمثل "شريان الحياة للشعب المصري"، محذراً من أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.
وفي تصريحاته، أعرب الوزير عن رفض مصر "للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقله موقع "صدى البلد" الإخباري. كما شدد على أن "انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة".وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل إجراءات ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمننا المائي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن نهر النيل يمثل "شريان الحياة للشعب المصري"، محذراً من أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.
وفي تصريحاته، أعرب الوزير عن رفض مصر "للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقله موقع "صدى البلد" الإخباري.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
وزير الخارجية المصري: نهر النيل ليس نهرا إثيوبيا ولدينا الحق في الدفاع عن حقوقنا المائية
12 أغسطس, 17:27 GMT
وأضاف عبد العاطي: "مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي".
كما شدد على أن "انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
إثيوبيا: محاولة مصر تسييس مياه نهر النيل وسد النهضة لا تفيد أي طرف
12 أبريل 2023, 11:45 GMT
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".

ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".

ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.
نهر النيل في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2021
مصر تتخذ قرارا جديدا بشأن مياه نهر النيل تزامنا مع بدء إثيوبيا ملء "سد النهضة"
8 يوليو 2021, 09:38 GMT
وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".
وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".
وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
