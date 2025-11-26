https://sarabic.ae/20251126/أبطال-الأرز-يتحدون-الحرب-منتخب-لبنان-للكيوكوشنكاي-جاهز-لـعالمية-الرياض-1107498004.html

"أبطال الأرز" يتحدون الحرب.. منتخب لبنان للكيوكوشنكاي جاهز لـ"عالمية الرياض"

"أبطال الأرز" يتحدون الحرب.. منتخب لبنان للكيوكوشنكاي جاهز لـ"عالمية الرياض"

يتحدى المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي ظروف ما بعد الحرب القاسية والأزمات، معلنًا الجاهزية التامة لخوض غمار بطولة العالم الخامسة للكيوكوشنكاي، التي تستضيفها... 26.11.2025

ورغم الاضطرار لنقل التدريبات إلى أماكن بديلة، يشهد معسكر المنتخب اندفاعًا كبيرًا وتدريبات مضاعفة لتعويض التوقف القسري، وسط إصرار جماعي على تمثيل لبنان بأفضل صورة.وأكد رئيس لجنة بيروت وجبل لبنان في الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي المدرب قاسم عيتاوي، أن "التدريبات المكثفة بدأت منذ 3 أشهر لأعضاء المنتخب اللبناني، الذين تم اختيارهم من أندية عدة من جميع الأراضي اللبنانية لتمثيل لبنان، في ظل دعم متواصل من رئيس الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الشيهان علي فواز، للوصول الى النتائج المرتجاة".وتضم البعثة اللبنانية نخبة واسعة من الأبطال والبطلات، الذين حولوا التدريب إلى مساحة للصمود النفسي والذهني، متجاوزين ضغوط الواقع بـ"روح القتال" العالية.ويؤكد الجهاز الفني للمنخب اللبناني أن "الهدف من المشاركة في السعودية يتعدى الحضور الشرفي إلى المنافسة الجدية على منصات التتويج، واضعين نصب أعينهم أيضًا التحضير لبطولة تونس 2026، ليثبتوا للعالم أن إرادة الرياضي اللبناني لا تنكسر تحت وطأة المدافع".وتعتبر الـ"كيوكوشنكاي" أحد الفنون القتالية في رياضة الكاراتيه.

