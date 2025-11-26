"أبطال الأرز" يتحدون الحرب.. منتخب لبنان للكيوكوشنكاي جاهز لـ"عالمية الرياض"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"أبطال الأرز" يتحدون الحرب.. منتخب لبنان للكيوكوشنكاي جاهز لـ"عالمية الرياض"
"أبطال الأرز" يتحدون الحرب.. منتخب لبنان للكيوكوشنكاي جاهز لـ"عالمية الرياض"
يتحدى المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي ظروف ما بعد الحرب القاسية والأزمات، معلنًا الجاهزية التامة لخوض غمار بطولة العالم الخامسة للكيوكوشنكاي، التي تستضيفها... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
يتحدى المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي ظروف ما بعد الحرب القاسية والأزمات، معلنًا الجاهزية التامة لخوض غمار بطولة العالم الخامسة للكيوكوشنكاي، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من الـ10 إلى 14 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ورغم الاضطرار لنقل التدريبات إلى أماكن بديلة، يشهد معسكر المنتخب اندفاعًا كبيرًا وتدريبات مضاعفة لتعويض التوقف القسري، وسط إصرار جماعي على تمثيل لبنان بأفضل صورة.
وأكد رئيس لجنة بيروت وجبل لبنان في الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي المدرب قاسم عيتاوي، أن "التدريبات المكثفة بدأت منذ 3 أشهر لأعضاء المنتخب اللبناني، الذين تم اختيارهم من أندية عدة من جميع الأراضي اللبنانية لتمثيل لبنان، في ظل دعم متواصل من رئيس الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الشيهان علي فواز، للوصول الى النتائج المرتجاة".
وتضم البعثة اللبنانية نخبة واسعة من الأبطال والبطلات، الذين حولوا التدريب إلى مساحة للصمود النفسي والذهني، متجاوزين ضغوط الواقع بـ"روح القتال" العالية.
المكتبة الوطنية تحتضن أحلام الشباب في عيدالاستقلال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
"ارسم أو اكتب عن لبنان كما تحلم"... المكتبة الوطنية تحتضن أحلام الشباب في عيد الاستقلال
22 نوفمبر, 11:48 GMT
ويؤكد الجهاز الفني للمنخب اللبناني أن "الهدف من المشاركة في السعودية يتعدى الحضور الشرفي إلى المنافسة الجدية على منصات التتويج، واضعين نصب أعينهم أيضًا التحضير لبطولة تونس 2026، ليثبتوا للعالم أن إرادة الرياضي اللبناني لا تنكسر تحت وطأة المدافع".
وتعتبر الـ"كيوكوشنكاي" أحد الفنون القتالية في رياضة الكاراتيه.
