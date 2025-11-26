https://sarabic.ae/20251126/السيسي-كنا-على-حافة-الهاوية-في-2011-1107522284.html
السيسي: كنا على حافة الهاوية في 2011
السيسي: كنا على حافة الهاوية في 2011
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده كانت على حافة الهاوية في العام 2011، وأنه يسعى منذ تولى مهام منصبه عام 2014 إلى "إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل".
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده كانت على حافة الهاوية في العام 2011، وأنه يسعى منذ تولى مهام منصبه عام 2014 إلى "إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل".
الإلكتروني "اليوم السابع"، مساء اليوم الأربعاء، عن السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن تصريحات السيسي جاءت خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد السفير الشناوي، أنه كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية.
خلال هذا اللقاء إلى أنه "يتعين لإتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل في مصر، يتعين أن يكون لدى الجميع القناعة والإرادة لتحقيق هذا الغرض".
وطالب عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة السعي والإصرار على التغيير وتحسين الوضع للأفضل، مشيرا إلى أن "هذا الهدف سوف يتم بفضل الله وعمل المصريين، وأنه سوف يمنع أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف".
بالبلاد؛ أكد السيسي أن "ما قام به هو بمثابة فيتو اعتراضا على بعض الممارسات لعدم رضائه عنها"، مشددا على رغبته في إتمام كل الأمور في بلاده على خير وجه وهو ما يتماشى مع رغبة الشعب المصري.
وكان السفير محمد الشناوي قد لفت إلى أنه عقب وصول الرئيس السيسي إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.
وذكر المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن الرئيس السيسى أدار حوارا تفاعليا مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددا من الموضوعات.