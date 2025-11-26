عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251126/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1107495846.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت اربع مقذوفات. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T00:00+0000
2025-11-26T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_cb280a3575d9ab12a0a7e676a44c50f9.jpg
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: " أربع واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ... 4 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد في بلدة شيربينوفكا بمدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sarabic.ae/20251125/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-وزارة-الدفاع--1107466273.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_46f60c8c66d0fbecdc5b8b550c74da1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

00:00 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 00:15 GMT 26.11.2025)
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت اربع مقذوفات.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: " أربع واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ... 4 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد في بلدة شيربينوفكا بمدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
أمس, 06:55 GMT
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
