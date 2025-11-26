https://sarabic.ae/20251126/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1107495846.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت اربع مقذوفات. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: " أربع واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ... 4 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد في بلدة شيربينوفكا بمدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الأخبار
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
00:00 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 00:15 GMT 26.11.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أربع مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت اربع مقذوفات.
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية: " أربع واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ... 4 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه أربع مقذوفات
.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد في بلدة شيربينوفكا بمدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.