انعقاد أول جولة مشاورات قنصلية بين مصر وروسيا
انعقاد أول جولة مشاورات قنصلية بين مصر وروسيا
انعقاد أول جولة مشاورات قنصلية بين مصر وروسيا

19:50 GMT 26.11.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، المشاورات القنصلية الأولى بين مصر وروسيا.
ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيانها، "ترأس الجانب المصري السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وبعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية".
وترأس الوفد الروسي السيد أوليغ فومين نائب مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية وبمشاركة أعضاء السفارة الروسية في القاهرة، والقنصل العام الروسي في مدينة الإسكندرية.
وتناولت المُشاورات أهم الموضوعات القنصلية الثنائية ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة في تيسير استصدار تأشيرات الدخول للبلدين خاصة لفئات الطلاب ورجال الأعمال وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين شعبي البلدين ودعم الاستثمارات.
وزير السياحة المصري شريف فتحي علي عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات
1 نوفمبر, 14:00 GMT
كما تطرقت إلى أوضاع الجالية المصرية في روسيا والتغلب على العقبات التي قد تواجهها، وكذلك بالنسبة لأوضاع المواطنين الروس المُقيمين في مصر.

وأكد الجانب الروسي على اعتزازه بزيادة وتيرة التعاون مع مصر في شتى المجالات، ومن بينها التعاون في مجال السياحة، خاصة في ظل زيادة اعداد السائحين الروس سنويا الى مصر، والتي تجاوزت 1.5 مليون سائح الى مصر خلال عام 2024.

كذلك تناولت المشاورات، الترتيبات الجارية لتسيير رحلات إلى مطاري العلمين وبرج العرب، تعزيزا لجهود جذب السياحة الروسية إلى مصر.
آلاف القطع الأثرية توثق علاقة المصري القديم بالبيئة..."سبوتنيك" في جولة داخل متحف شرم الشيخ.. صور
المغرب يجذب أكثر من 13 مليون سائح في 8 أشهر مسجلا طفرة سياحية استثنائية
