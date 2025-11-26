https://sarabic.ae/20251126/انعقاد-أول-جولة-مشاورات-قنصلية-بين-مصر-وروسيا-1107526928.html
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، المشاورات القنصلية الأولى بين مصر وروسيا. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيانها، "ترأس الجانب المصري السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وبعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية". وترأس الوفد الروسي السيد أوليغ فومين نائب مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية وبمشاركة أعضاء السفارة الروسية في القاهرة، والقنصل العام الروسي في مدينة الإسكندرية. كما تطرقت إلى أوضاع الجالية المصرية في روسيا والتغلب على العقبات التي قد تواجهها، وكذلك بالنسبة لأوضاع المواطنين الروس المُقيمين في مصر.كذلك تناولت المشاورات، الترتيبات الجارية لتسيير رحلات إلى مطاري العلمين وبرج العرب، تعزيزا لجهود جذب السياحة الروسية إلى مصر.
ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيانها، "ترأس الجانب المصري السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وبعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية".
وترأس الوفد الروسي السيد أوليغ فومين نائب مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية وبمشاركة أعضاء السفارة الروسية في القاهرة، والقنصل العام الروسي في مدينة الإسكندرية.
وتناولت المُشاورات أهم الموضوعات القنصلية الثنائية ذات الاهتمام المشترك والمتمثلة في تيسير استصدار تأشيرات الدخول للبلدين خاصة لفئات الطلاب ورجال الأعمال وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين شعبي البلدين ودعم الاستثمارات.
كما تطرقت إلى أوضاع الجالية المصرية في روسيا والتغلب على العقبات التي قد تواجهها، وكذلك بالنسبة لأوضاع المواطنين الروس المُقيمين في مصر.
وأكد الجانب الروسي على اعتزازه بزيادة وتيرة التعاون مع مصر في شتى المجالات، ومن بينها التعاون في مجال السياحة، خاصة في ظل زيادة اعداد السائحين الروس سنويا الى مصر، والتي تجاوزت 1.5 مليون سائح الى مصر خلال عام 2024.
كذلك تناولت المشاورات، الترتيبات الجارية لتسيير رحلات إلى مطاري العلمين وبرج العرب، تعزيزا لجهود جذب السياحة الروسية إلى مصر.